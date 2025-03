Στο στόχαστρο φιλοπαλαιστίνιων βρέθηκε το θέρετρο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Τέρνμπερι, στη Σκωτία.

Οι ακτιβιστές ζωγράφισαν γκράφιτι και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις.

Εικόνες δείχνουν να έχουν ρίξει κόκκινη μπογιά σε τοίχους, να έχουν γράψει «Ελευθερία στη Γάζα» και «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και να έχουν αφήσει υβριστικά μηνύματα προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Members of Palestine Action dug up the green at Trump Turnberry early on Saturday morning and spray painted the words ‘Gaza is not for sale’ across the lawn of the South Ayrshire course pic.twitter.com/uQr6bG5hyC

Επίσης, στο γρασίδι έχουν σχηματίσει τη φράση «Η Γάζα δεν πωλείται» ενώ σε διάφορα σημεία υπάρχουν και τρύπες.

Η οργάνωση Palestine Action ανέλαβε την ευθύνη, με ανάρτησή της στο Χ. «Την ώρα που ο Τραμπ προσπαθεί να διαχειριστεί τη Γάζα ως ιδιοκτησία του, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η δική του ιδιοκτησία είναι προσβάσιμη», έγραψε συγκεκριμένα.

