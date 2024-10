Η Αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών τη Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στις ΗΠΑ, αφού μια ομάδα φοιτητών κατέλαβε για λίγο ένα κτίριο της διοίκησης, δήλωσαν οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας.

Η διαμαρτυρία το απόγευμα της Δευτέρας προκάλεσε συναγερμό στους αξιωματούχους του ιδρύματος, όπως αναφέρει το Associated Press.

«Διαδηλωτές έχουν εισέλθει στο Μόριλ Χολ στην Ανατολική Όχθη, προκαλώντας υλικές ζημιές και περιορίζοντας την είσοδο και την έξοδο από το κτίριο», ανέφερε η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

«Εάν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Μόριλ Χολ και μπορείτε να βγείτε με ασφάλεια από το κτίριο, παρακαλείστε να το κάνετε αμέσως. Οι υπόλοιποι καλούνται να αποφύγουν την περιοχή αυτή μέχρι νεωτέρας», τόνιζαν οι αστυνομικές αρχές.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι δεν έχει περαιτέρω ενημέρωση. Δεν απάντησε αμέσως σε ερώτημα του AP για να επιβεβαιώσει τις συλλήψεις. Μια γυναίκα που απάντησε στο τηλέφωνο της πανεπιστημιακής αστυνομίας δήλωσε ότι δεν είχε καμία πληροφορία να δώσει πέρα από την προηγούμενη ενημέρωση, σημειώνει το ίδιο μέσο.

HAPPENING NOW — Approximately 30 pro-Palestine protesters were arrested at the University of Minnesota after staging an occupation of Morrill Hall, urging the university to divest from Israel and revoke its neutrality agreement.

A larger crowd gathered outside the building to… pic.twitter.com/svtglxdbyR

— News is Dead (@newsisdead) October 22, 2024