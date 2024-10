Περίπου 200 διαδηλωτές – αμερικανοί εβραϊκού θρησκεύματος και υποστηρικτές τους- που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα συνελήφθησαν σε καθιστική διαμαρτυρία έξω από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η αστυνομία, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει!» και «Πάνω-πάνω η απελευθέρωση, κάτω-κάτω η κατοχή!», «όχι στο όνομά μας» μπροστά από το κτίριο-ορόσημο του χρηματιστηρίου στο κάτω Μανχάταν.

Οι ίδιοι είχαν κάνει μια πολύ εντυπωσιακή διαμαρτυρία στο Άγαλμα της Ελευθερίας.

«Ο λόγος που είμαστε εδώ είναι για να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σταματήσει να στέλνει βόμβες στο Ισραήλ και να σταματήσει να κερδίζει από τη γενοκτονία του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα», δήλωσε η Μπεθ Μίλερ, πολιτική διευθύντρια της Εβραϊκής Φωνής για την Ειρήνη (Jewish Voice for Peace), της ομάδας που οργάνωσε τη διαδήλωση.

«Διότι αυτό που συμβαίνει εδώ και ένα χρόνο είναι ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί αμερικανικές βόμβες για να σφαγιάσει κοινότητες στη Γάζα, ενώ ταυτόχρονα οι κατασκευαστές όπλων στη Wall Street βλέπουν τις τιμές των μετοχών τους να εκτοξεύονται στα ύψη». Μια χούφτα αντιδιαδηλωτών ανέμιζαν ισραηλινές σημαίες και προσπάθησαν να καταπνίξουν τα φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα. Πολλοί στάθηκαν στον θάνατο περισσότερων από 17.000 παιδιών από το Ισραήλ στη Γάζα.

🔺BREAKING🔺

Over 500 terror supporters have shut down the New York Stock Exchange in New York City.

42 U.S. Code § 5195c, also known as the Critical Infrastructures Protection Act of 2001, makes it unlawful to physically impede the operation of critical infrastructure,… pic.twitter.com/58UOKtkWBl

— Andrea Shaffer, Employment/Labor Law (@Andreafreedom76) October 14, 2024