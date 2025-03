Ναν: «Ο Βεζένκοφ είναι μοναδικός, κανείς δεν μπορεί να σκοράρει όπως αυτός»

Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Φεβρουαρίου στην Euroleague και στο βίντεο-αφιέρωμα εξέφρασε την άποψη πως θα έπρεπε ήδη να έχει περισσότερα βραβεία MVP, ενώ αποθέωσε τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού μίλησε για τον φόργουορντ του Ολυμπιακού με κολακευτικά λόγια, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο στυλ του παιχνιδιού του, το οποίο χαρακτήρισε και μοναδικό.

Για το βραβείο του MVP του Φεβρουαρίου: «Είναι τιμή για μένα. Παίξαμε καλά τον Φεβρουάριο. Ήταν κάπως μικρός με τη διακοπή, αλλά τα 3 ματς ήταν εκπληκτικά και πήραμε κάποιες νίκες. Και είναι τιμή για μένα να αναδεικνύομαι MVP του μήνα. Νομίζω ότι το έχετε προσέξει και το έχω ξαναπεί ότι ο Δεκέμβριος ήταν μεγάλος μήνας για μένα. Δεν βγήκα τότε όμως MVP. Κοιτώντας τον Ιανουάριο είχα κάνα 2 παιχνίδια που η απόδοσή μου ήταν κάπως χαμηλότερη και καταλαβαίνω γιατί το έχασα. Αλλά νιώθω ότι θα έπρεπε να έχω περισσότερα βραβεία MVP ήδη. Ανυπομονώ για περισσότερα στο μέλλον».

Για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε: «Ήταν μια δύσκολη βδομάδα για εμάς η τότε «διαβολοβδομάδα» με πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Είχαμε καθαρό μυαλό και την ψυχολογία να καθαρίσουμε το παιχνίδι και με θέληση και τα καταφέραμε.

Kendrick Nunn on Sasha Vezenkov👀

“Nobody does it like he does” pic.twitter.com/9oprTJ9NQi

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2025