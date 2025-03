Συγκλονιστική διάσωση κωπηλάτη στον Ειρηνικό – Πάλεψε με κυκλώνα επί τρεις ημέρες

Τυχερός στάθηκε κωπηλάτης που διασώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, αφού βρέθηκε παγιδευμένος σε τροπικό κυκλώνα. Ο 44χρονος Aurimas Mockus ξεκίνησε τον Οκτώβριο από την Καλιφόρνια για ένα σόλο ταξίδι 7.500 μιλίων.

Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν φτάσει στον προορισμό του, το Μπρισμπέιν, έπεσε στον κυκλώνα Άλφρεντ και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αποστολή του.

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου ενεργοποίησε τον φάρο έκτακτης ανάγκης και οι αρχές ήρθαν σε επικοινωνία μαζί του την επόμενη μέρα, σύμφωνα με την Αυστραλιανή Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας.

Ο ίδιος ανέφερε πως ήταν «εξαντλημένος», καθώς παρέμενε εγκλωβισμένος στα επικίνδυνα νερά της Θάλασσας των Κοραλλιών, περίπου 460 μίλια ανοιχτά των ακτών του Κουίνσλαντ.

Η επιχείρηση διάσωσής του ήταν ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών. Τρεις ημέρες πάλευε με τα κύματα όταν τελικά το πολεμικό πλοίο HMAS Choules του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού κατάφερε να τον διασώσει.

«Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών στη θάλασσα, η βάρκα του κ. Mockus δεν μπόρεσε να ανακτηθεί, εκτός από δύο κουπιά και ορισμένα προσωπικά αντικείμενα», ανέφερε η Αυστραλιανή Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας.

🛟🦺 Lithuanian rower Aurimas Mockus was stranded for 36 hours after his boat capsized during Cyclone Lincoln in the Pacific

The Australian Navy rescued him 1,000+ km off the coast, bringing him to safety aboard HMAS Brisbane#Australian #Navy #LCDLFAlIStars #Cyclone #Lincoln pic.twitter.com/yBxUjfQRaf

— InsightsofWave (@InsightsofWave) March 4, 2025