Τρομακτικές στιγμές βίωσαν δύο υπάλληλοι καθαρισμού ενός ουρανοξύστη στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Οι δύο άντρες είχαν ανέβει σε ειδική σκαλωσιά προκειμένου να καθαρίσουν τα παράθυρα του 78ου ορόφου, το πρωί της Παρασκευής (28/2). Ξαφνικά, λόγω ισχυρού ανέμου, η σκαλωσιά αποκόπηκε από το κτίριο και άρχισε να αιωρείται.

Λίγα λεπτά πριν τις 10 π.μ. κλήθηκε η Άμεση Δράση (911).

Δείτε το βίντεο:

TERRIFYING VIDEO: Two window washers were rescued from a «spinning’»scaffolding in Manhattan Friday morning. https://t.co/Tl2RQ9cU97 pic.twitter.com/T09CQth3cQ

— WFLA NEWS (@WFLA) March 2, 2025