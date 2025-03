Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ 3-4 στα πέναλτι (κ.δ. 1-1) – Οι λονδρέζοι απέκλεισαν την Γιουνάιτεντ

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από τη Φούλαμ στα πέναλτι, με 4-3 (1-1 κ.δ και παρ), στο «Ολντ Τράφορντ» και έτσι έμεινε εκτός συνέχειας του FA Cup από τη φάση των «16».

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Λονδίνου, που προκρίθηκε στα προημιτελικά, ήταν ο Γουίλιαν, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο τέλος της κανονικής διάρκειας και ευστόχησε στο τρίτο κατά σειρά πέναλτι, στη «ρώσικη ρουλέτα».

Από την πλευρά των «κόκκινων διαβόλων» που συνεχίζουν να παρουσιάζονται κατώτεροι των περιστάσεων, ο Ζίρκζι έγινε ο μοιραίος, καθώς αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι.

H Μπράιτον «απέδρασε» από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ», καθώς κατάφερε να νικήσει τη Νιούκαστλ με 2-1 στην παράταση, περνώντας με αυτόν τον τρόπο στα προημιτελικά του FA Cup. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να σημειώσουν για πρώτη φορά την πέμπτη διαδοχική νίκη τους, ως ομάδα πρώτης κατηγορίας.

5 – Brighton and Hove Albion have won five consecutive matches in all competitions for the first time ever as a top-flight club. Soaring. pic.twitter.com/VMQe9D7zd0

— OptaJoe (@OptaJoe) March 2, 2025