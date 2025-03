Νιουκάστλ-Μπράιτον (1-2): Ανατροπή και πρόκρση στην παράταση

Η Μπράιτον επικράτησε της Νιουκάστλ με 1-2 (1-1 κ.δ.)και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας. Η ομάδα του Έντι Χάου βρέθηκε μπροστά στο σκορ στο 22′ μετά από πέναλτι του Αλεξάντερ Ισάκ, ενώ σκόραρε ξανά στο 33′ αλλά το γκολ του ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Στο 44ο λεπτό, η Μπράιτον ισοφάρισε μετά από γκολ του Μίντε με πλασέ εντός περιοχής και ασίστ του Ζοάο Πέδρο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έπαιξαν πιο συντηρητικά για να βρουν το γκολ της πρόκρισης. Στο 83′ αποβλήθηκε ο Άντονι Γκόρντον, δίνοντας πλεονέκτημα στην Μπράιτον, αλλά οι Γλάροι έμειναν και αυτοί με 10 μετά από την αποβολή του Λάμπτεϊ. Στο 95 η Νιουκάστλ φάνηκε να παίρνει την πρόκριση με γκολ του Φάμπιαν Σαρ, αλλά ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης η Μπράιτον ήταν ανώτερη αλλά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Ο Ντάνι Γουέλμπεκ ήταν αυτός που εξιλέωσε την Μπράιτον, σκοράροντας στο 114′ και δίνοντας την πρόκριση στους 8 του Κυπέλλου Αγγλίας.

