Στη Μελβούρνη η πρώτη διαδήλωση για τα Τέμπη

Η Μελβούρνη απαίτησε δικαιοσύνη για τις 57 ψυχές που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σαν σήμερα, πριν δύο χρόνια.

Η ελληνική ομογένεια συγκεντρώθηκε στις 12μμ (τοπική ώρα) μπροστά από το ελληνικό προξενείο και φώναξε «Δεν έχω οξυγόνο».

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Protest to demand justice for the victims of #Tempi and their families…#Melbourne #DenEhoOxigono #protest #justice #Τεμπη #τεμπη_εγκλημα pic.twitter.com/vEXXaSv7nn

— Rallis Papadopoulos (@RallisPap) February 28, 2025