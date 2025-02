Μισέλ Τράχτενμπεργκ: «Απροσδιόριστη» η αιτία του θανάτου της ηθοποιού

Η ηθοποιός Μισέλ Τράχτενμπεργκ, γνωστή για τους ρόλους της στην ταινία «Buffy the Vampire Slayer» και την τηλεοπτική σειρά «Gossip Girl», πέθανε σε ηλικία 39 ετών σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της, τον καλλιτεχνικό χώρο και τους συναδέλφους της.

Η οικογένεια της Michelle Trachtenberg, η οποία πέθανε χθες σε ηλικία 39 ετών, αρνήθηκε τη διενέργεια νεκροψίας, με αποτέλεσμα η αιτία θανάτου της να παραμένει αδιευκρίνιστη, όπως επιβεβαιώνει και το People.

Την γνωστή ηθοποιό εντόπισε νεκρή η μητέρα της γύρω στις 8 το πρωί της Τετάρτης (26.02.2025) στο One Columbus Place, ένα συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων 51 ορόφων στη συνοικία Central Park South του Μανχάταν, όπως ανέφεραν πηγές.

Πηγές αναφέρουν ότι είχε υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση ήπατος, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό συνέβαλε στο θάνατό της.

Michelle Trachtenberg’s Cause of Death Is Ruled ‘Undetermined’ After She Dies Suddenly at 39 https://t.co/8uc5xTJZxj

— People (@people) February 27, 2025