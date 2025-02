«Η καρδιά μου είναι βαριά σήμερα»: Oι σταρ αντιδρούν στο θάνατο της ηθοποιού Μισέλ Τράχτενμπεργκ

Ο ξαφνικός θάνατος της Μισέλ Τράχτενμπεργκ επηρέασε βαθιά το Χόλιγουντ. Αρκετές διασημότητες απέτισαν φόρο τιμής στην θρυλική Τζορτζίνα του «Gossip Girl» μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της από την αστυνομία της Νέας Υόρκης σε ηλικία 39 ετών στις 26 Φεβρουαρίου.

Η εκλιπούσα ηθοποιός ήταν περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της ως Τζορτζίνα Σπαρκς στη σειρά «Gossip Girl» και ως Ντον Σάμερς στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer». Η καριέρα της στο χώρο του θεάματος ξεκίνησε από τη συμμετοχή της στο «The Adventures of Pete & Pete» και στη σαπουνόπερα «All My Children».

Με την είδηση του θανάτου της Μισέλ Τράχτενμπεργκ, τόσο όσοι τη γνώριζαν όσο και όσοι ήταν θαυμαστές της δουλειάς της μοιράστηκαν γλυκόπικρα μηνύματα και κοινές αναμνήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Προσέξτε τους ανθρώπους σας»

Η Μάρα Γουίλσον δημοσίευσε ένα σύντομο αλλά γλυκό αφιέρωμα στην εκλιπούσα ηθοποιό στα Instagram Stories της. «Η καρδιά μου ραγίζει για την παιδική μου φίλη», έγραψε πάνω από μια φωτογραφία της Τράχτενμπεργκ

Με τη σειρά της, η απόφοιτος του «Sex and The City», Κιμ Κάτραλ, έκανε μια σύντομη δήλωση για τον θάνατο της νεαρής ηθοποιού. «Είναι θλιβερό. Τόσο ταλαντούχα, πολύ νέα», σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Variety στο X. «RIP Sweet Beauty. xo».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Cattrall (@kimcattrall)

Λίγο αργότερα, η Κάτραλ μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία απεικονίζονται οι δύο τους στην ταινία «Η πριγκίπισσα του πάγου» (2005) και έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη γλυκιά Μισέλ».

Ο Κενάν Τόμσον αποκάλεσε την Τράχτενμπεργκ «την πρώτη μας σταρ του Nick(elodeon)» στο αφιέρωμά του στο Instagram, μαζί με ένα βίντεο, καθώς και οι δύο έκαναν το ξεκίνημά τους μέσα από το πρόγραμμα του Nickelodeon. Συμπεριέλαβε επίσης μια παλιά φωτογραφία του ίδιου και της Τράχτενμπεργκ. Ο Τόμσον τόνισε: «Ο πρώτος κινηματογραφικός αστέρας του Nick μας εγκατέλειψε. Ήταν φίλη μου και τώρα αναπαύεται. Προσέξτε τους ανθρώπους σας».

Σε μια δήλωση που μοιράστηκε με το People, ο Τζειμς Μάρστερς, πρώην συμπρωταγωνιστής της Τράχτενμπεργκ στο «Buffy», μίλησε με τα πιο όμορφα λόγια τόσο για τον χαρακτήρα όσο και το έργο της.

«Η καρδιά μου είναι βαριά σήμερα. Χάσαμε μια όμορφη ψυχή», είπε. «Η Μισέλ ήταν εξαιρετικά έξυπνη, τρομερά αστεία και ένα πολύ ταλαντούχο άτομο. Πέθανε πολύ νέα και αφήνει πίσω της δεκάδες ανθρώπους που τη γνώριζαν και την αγαπούσαν».

Η Μελίσα Τζόαν Χαρτ απέτισε επίσης φόρο τιμής με μια σκηνή της ίδιας και της Τράχτενμπεργκ στην κωμική σειρά της δεκαετίας του ’90 «Clarissa Explains It All».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melissa Joan Hart (@melissajoanhart)

«Είμαι συντετριμμένη με την είδηση του θανάτου της @michelletrachtenberg!!! Τόσο νέα, τόσο ταλαντούχα και τόσο γλυκιά!» έγραψε στη λεζάντα. «Εδώ είναι μια διασκεδαστική σκηνή από την εποχή που έπαιζε στο #ClarissaExplainsItAll».

*Mε πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: : Rafy – © Disney Enterprises Inc