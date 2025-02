Πέθανε σε ηλικία 39 ετών η Tζορτζίνα Σπαρκς του Gossip Girl

Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ που υποδύθηκε στο Gossip Girl την Τζορτζίνα Σπαρκς πέθανε σε ηλικία 39 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC News η ηθοποιός βρέθηκε νεκρή στις 26 Φεβρουαρίου σε διαμέρισμα της Νέας Υόρκης κοντά στο Columbus Circle.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στην New York Post ότι «ο θάνατός της δεν ερευνάται ως ύποπτος».

Το PEOPLE επικοινώνησε με τον εκπρόσωπό της, την αστυνομία του Λος Άντζελες και την αστυνομία της Νέας Υόρκης για σχόλια.

Η Τράχτενμπεργκ είναι περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της ως Τζορτζίνα Σπαρκς στο Gossip Girl και Ντόν Σάμερς στο Buffy the Vampire Slayer.

Ένα παιδί θαύμα της τηλεοπτικής βιομηχανίας, η Μισέλ Τράχτενμπεργκ ξεκίνησε από διαφημίσεις πριν πάρει τους ρόλους της στο Nickelodeon στο The Adventures of Pete & Pete και στην σαπουνόπερα All My Children.

Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ έγινε γνωστή ως ο κεντρικός χαραλτήρας στο Harriet the Spy του το 1996 ενώ εμφανίστηκε σε πληθώρα παραγωγών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των EuroTrip, 17 Again και Ice Princess.

Η τελευταία της εμφάνιση ήταν το 2023, όταν επέστρεψε τηλεοπτικά στο στο reboot του Max της σειράς Gossip Girl.

Πριν το θάνατό της, η Τράχτενμπεργκ πυροδότησε ανησυχίες στο διαδίκτυο σε θαυμαστές της που ανησυχούσαν για την υγεία της λόγω μιας δραστικής αλλαγής στην εμφάνισή της.

Η Τράχτενμπεργκ απάντησε στις ανησυχίες γράφοντας:

«Αυτό είναι το πρόσωπό μου. Όχι υποσιτισμός, κανένα πρόβλημα. Γιατί πρέπει να μισείτε; Πάρτε ένα ημερολόγιο».

«Έχω λάβει αρκετά σχόλια πρόσφατα για την εμφάνισή μου», έγραψε σε άλλη ανάρτησή της στο Instagram. «Δεν έχω κάνει ποτέ πλαστική χειρουργική, είμαι ευτυχισμένος και υγιής. Όλοι εσείς οι haters, δείτε κάνα γιατρό».

Σε απάντηση σχολίου για τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Μπλέικ Λάιβλι και τον Τσάζτιν Μπαλντόνι και τη σιωπή της, η Τράχτενμπεργκ απάντησε:

«Θεέ μου! Είμαι απασχολημένη ανησυχώντας για τις ειδήσεις στον πραγματικό κόσμο, για τις οικογένειες που δεν έχουν πλέον σπίτι από τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Αλλά συνεχίστε έτσι!» σε συνδυασμό με ένα emoji με γυρισμένα μάτια.

Μερικοί από τους 795.000 οπαδούς της ηθοποιού που βρήκαν την απάντηση της αγενή.

Η τελευταία ανάρτηση της στο Instagram ήταν πριν από επτά ημέρες με λεζάντα «Ήθελα να μοιάζω άτακτη #tinkerbell».