Κάτοικος του Σάο Πάολο της Βραζιλίας έγινε ο φύλακας άγγελος ενός σκύλου και η ηρωίδα της γειτονιάς της.

Η Clarisse Saraiva da Silva, την περασμένη Πέμπτη, διέσωσε με τη βοήθεια ενός χαρτόκουτου το σκυλί της γειτόνισσάς της.

Στο συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media βλέπουμε το μικρό τετράποδο να βρίσκεται γαντζωμένο από ένα παντζούρι και να κινδυνεύει να πέσει στο κενό.

«Κόσμος άρχισε να με καλεί και όταν πήγα στο παράθυρο για να δω τι ήταν όλη η φασαρία και είδα το μικρό σκυλάκι, έτρεξα στον επάνω όροφο και άρχισα να χτυπάω την πόρτα, αλλά δεν απαντούσαν. Τότε άρπαξα μια κουβέρτα και την άφησα στον επιστάτη για να φτιάξει ένα στρώμα σε περίπτωση που έπεφτε. Το κουτί ήταν μια ιδέα της τελευταίας στιγμής και σκέφτηκα «αν δεν μπορείς να το κρατήσεις, τουλάχιστον να μετριαστεί η ταχύτητα της πτώσης»», είπε η Clarisse Saraiva da Silva σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.

Το βίντεο με τη διάσωση του σκύλου:

Spectacular Video» of a quick thinking resident in Santa Monica..

Rescued a dog dangling from the 5th floor with a cardboard box. pic.twitter.com/Y1KdvDvjMX

