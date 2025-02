Απειλή για βόμβα σε πτήση της American Airlines με προορισμό το Νέο Δελχί

Συναγερμός σήμανε στην πτήση AA292 American Airlines με προορισμό το Δελχί μετά από απειλή για βόμβα.

Σημειώνεται ότι το Boeing 787 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο KJFK της Νέας Υόρκης.

Μετά την απειλή άλλαξε προορισμό και κατευθύνεται προς τη Ρώμη της Ιταλίας.

American flight AA292 will divert to Rome en route to Delhi due to a bomb threat

