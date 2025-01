Σύγκρουση αεροπλάνου με ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον – Φόβοι πως όλοι είναι νεκροί

Τουλάχιστον 19 νεκροί είναι ο —μέχρι στιγμής— απολογισμός της σύγκρουσης ενός επιβατικού αεροσκάφους με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσινγκτον, το βράδυ της Τετάρτης.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 64 άτομα και τρεις στο στρατιωτικό ελικόπτερο.

Και τα δύο αεροσκάφη έπεσαν στον ποταμό Πότομακ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Περίπου 300 διασώστες ψάχνουν στα παγωμένα νερά.

Ο Γερουσιαστής του Κάνσας, Ρότζερ Μάρσαλ δήλωσε πως φοβούνται ότι όλοι οι 67 επιβαίνοντες είναι νεκροί.

Όλες οι πτήσεις από και προς το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, έχουν ανασταλεί έως τουλάχιστον τις 11 π.μ. της Πέμπτης.

Δείτε το βίντεο με τη σύγκρουση:

«Έχω ενημερωθεί πλήρως για το τρομερό δυστύχημα που μόλις συνέβη στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Θεός να ευλογεί τις ψυχές τους».

Έπειτα σε ανάρτησή του στο Truth Social σχολίασε πως η σύγκρουση «θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Το αεροπλάνο βρισκόταν σε μια τέλεια και συνηθισμένη γραμμή προσέγγισης στο αεροδρόμιο. Το ελικόπτερο κατευθυνόταν ευθεία προς το αεροπλάνο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μια ΚΑΘΑΡΗ ΝΥΧΤΑ, τα φώτα του αεροπλάνου έλαμπαν, γιατί το ελικόπτερο δεν ανέβηκε ή κατέβηκε ή έστριψε; Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο τι να κάνει αντί να ρωτήσει αν είδε το αεροπλάνο. Πρόκειται για μια άσχημη κατάσταση που φαίνεται ότι θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», έγραψε, προσθέτοντας: «ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ!!!»

Η American Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε αγαπημένα σας πρόσωπα στην πτήση 5342, καλέστε δωρεάν την American Airlines στο 800-679-8215. Όσοι καλούν από εκτός ΗΠΑ μπορούν να επισκεφθούν το news.aa.com για επιπλέον τηλεφωνικούς αριθμούς. Μέλη οικογενειών από τον Καναδά, το Πουέρτο Ρίκο ή τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ μπορούν να καλέσουν απευθείας στο 800-679-8215».

Οι συγκλονιστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση των αεροσκαφών στην Ουάσινγκτον έχουν καταγραφεί σε ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, τους πιλότους και τις ομάδες διάσωσης.

Στο ηχητικό που μεταδίδει το CNN ακούγεται ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να ρωτάει τον χειριστή του ελικοπτέρου αν βλέπει το επιβατικό αεροπλάνο.

«PAT 2-5 βλέπετε μπροστά σας την CRJ; PAT 2-5 περάστε πίσω από την CRJ» λέει ο ελεγκτής ενώ αμέσως μετά ακούγονται αδιευκρίνιστες ομιλίες και ένα δυνατό «ωχ», πιθανότατα λίγο πριν τη σύγκρουση του αεροπλάνου με το ελικόπτερο.

Audio from the air traffic control tower captures the moment officials saw a plane and helicopter crash near Reagan National Airport. #WashingtonDC #NorthernVirginia #DMVnews #Virginia #Maryland #DCA #americanairlines #planecrash

📽 NBC Washington pic.twitter.com/RnivpZOq4s

— 🔴 Wars and news 🛰 (@EUFreeCitizen) January 30, 2025