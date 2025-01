«Ωχ, το είδατε αυτό;» - Παγώνουν οι διάλογοι πύργου ελέγχου και πιλότων κατά τη σύγκρουση των αεροσκαφών

Ανατριχιάζουν οι διάλογοι μεταξύ του πύργου ελέγχου και πιλότων διερχόμενων αεροσκαφών τη στιγμή της τραγωδίας στην Ουάσινγκτον, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines με 64 επιβαίνοντες λίγο πριν την προσγείωσή του.

Οι συγκλονιστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη σύγκρουση των αεροσκαφών στην Ουάσινγκτον έχουν καταγραφεί σε ηχητικά ντοκουμέντα από τις επικοινωνίες μεταξύ των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, τους πιλότους και τις ομάδες διάσωσης.

Στο ηχητικό που μεταδίδει το CNN ακούγεται ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να ρωτάει τον χειριστή του ελικοπτέρου αν βλέπει το επιβατικό αεροπλάνο.

«PAT 2-5 βλέπετε μπροστά σας την CRJ; PAT 2-5 περάστε πίσω από την CRJ» λέει ο ελεγκτής ενώ αμέσως μετά ακούγονται αδιευκρίνιστες ομιλίες και ένα δυνατό «ωχ», πιθανότατα λίγο πριν τη σύγκρουση του αεροπλάνου με το ελικόπτερο.

Audio from the air traffic control tower captures the moment officials saw a plane and helicopter crash near Reagan National Airport. #WashingtonDC #NorthernVirginia #DMVnews #Virginia #Maryland #DCA #americanairlines #planecrash

📽 NBC Washington pic.twitter.com/RnivpZOq4s

