Συνετρίβη στην προσγείωση, αναποδογύρισε και έγινε έκρηξη, ωστόσο και οι 80 επιβάτες βγήκαν ζωντανοί από το αεροσκάφος της Delta Air Lines στο Τορόντο.

Οι ειδικοί λένε ότι υπήρχε λόγος που όλοι οι επιβάτες κατάφεραν να σωθούν.

Στην πραγματικότητα οι λόγοι είναι δύο: ο σχεδιασμός του αεροσκάφους και οι αντιδράσεις του πληρώματος καμπίνας και των ομάδων διάσωσης.

«Αρκετά πράγματα πήγαν καλά εδώ», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Graham Braithwaite, διευθυντής αεροδιαστημικής και αεροπορίας στο βρετανικό Πανεπιστήμιο Cranfield, σύμφωνα με την washington post.

«Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θάνατοι με ένα αεροσκάφος που έμεινε ανάποδα στον διάδρομο προσγείωσης λέει πολλά για το πώς λειτούργησαν οι συγκρατήσεις, πώς λειτούργησε ο σχεδιασμός του αεροσκάφους, πώς ανταποκρίθηκαν οι ομάδες διάσωσης και πώς έπαιξε το πλήρωμα καμπίνας το ρόλο του».

Οι επιβάτες του αεροσκάφους που αναχώρησε από τη Μινεάπολη περιέγραψαν ότι αισθάνθηκαν μια σκληρή προσγείωση πριν πάει στο πλάι και γλιστρήσει, με το αεροπλάνο τελικά να σταματάει ανάποδα.

Το βίντεο της συντριβής έδειξε καπνό να βγαίνει από τον χιονισμένο διάδρομο προσγείωσης και μια έκρηξη πορτοκαλί φλογών. Δεκαοκτώ επιβάτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, δήλωσε η Delta.

A video from the Tower capturing Delta Airlines Flight 4819 crash landing in Toronto yesterday.

All 80 on board survived. Third U.S. airline accident this year, is there a connection to all the back to back accidents ? #DeltaCrash pic.twitter.com/jVg8lw793x

— The Voice Of Citizens®️ (@TVOCNews) February 19, 2025