Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν τόνισε σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικ Γουόλτζ ότι θα πρέπει να τελειώσει η ισραηλινή κατοχή στα εναπομείναντα σημεία και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες αποσύρθηκαν χθες, Τρίτη, από το μεγαλύτερο μέρος του νοτίου Λιβάνου, όμως ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε πως το Ισραήλ θα παραμείνει προσωρινά σε πέντε σημεία που είναι απαραίτητα για την ασφάλειά του.

Η λιβανέζικη προεδρία δήλωσε πως ο Λίβανος θα θεωρήσει ως κατοχή οποιαδήποτε ισραηλινή παρουσία παραμείνει στο έδαφός του.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#Lebanon’s President Joseph Aoun tells visiting US national security adviser Mike Waltz that it is necessary to end the Israeli occupation in the remaining points and complete the implementation of the US-brokered #ceasefire agreement with #Israel.https://t.co/URdXNR4S0S

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 19, 2025