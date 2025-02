Δέκα όμηροι από τη Γάζα αναμένεται να επιστρέψουν στο Ισραήλ αυτήν την εβδομάδα - Τέσσερις θεωρούνται νεκροί

Το Ισραήλ θα παραλάβει τις σορούς τεσσάρων ομήρων από τη Γάζα την Πέμπτη και εργάζεται για την επιστροφή έξι ζωντανών ομήρων το Σάββατο, ανέφερε σήμερα ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Την είδηση μεταδίδουν και άλλα διεθνή ΜΜΕ, όπως το CNN.

Israel is preparing to receive the remains of an unknown number of hostages on Thursday, a source familiar with the matter told CNN: https://t.co/Q6ELWCvkXz pic.twitter.com/3RjyZXIz6Q

— CNN International (@cnni) February 17, 2025