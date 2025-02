Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο στις 18 Φεβρουαρίου – Νέο χτύπημα των IDF

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι τα στρατεύματα του Ισραήλ θα πρέπει να αποσυρθούν πλήρως από τα εδάφη του Λιβάνου μέχρι τη διορία της 18ης Φεβρουαρίου.

Ο Κασέμ τόνισε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καμιά πρόφαση για να διατηρήσει την στρατιωτική του παρουσία στον Λίβανο.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας για την οποία μεσολάβησε η Ουάσινγκτον τον Νοέμβριο, στο Ισραήλ δόθηκε προθεσμία 60 ημερών να αποσύρει τα στρατεύματα του από τον νότιο Λίβανο, όπου είχε πραγματοποιήσει χερσαία επίθεση εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, από τις αρχές Οκτωβρίου.

Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε αργότερα έως τις 18 Φεβρουαρίου, αλλά ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε να διατηρήσει τα στρατεύματά του σε πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο, δήλωσαν πηγές στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Σε μαγνητοσκοπημένη τηλεοπτική ομιλία του, ο Ναΐμ Κασέμ δήλωσε: «Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως στις 18 Φεβρουαρίου, δεν έχει κανένα πρόσχημα, ούτε πέντε σημεία ή άλλες λεπτομέρειες… Αυτή είναι η συμφωνία».

Ο Κασέμ δήλωσε ότι οποιαδήποτε ισραηλινή στρατιωτική παρουσία στο έδαφος του Λιβάνου μετά τις 18 Φεβρουαρίου θα θεωρηθεί κατοχική δύναμη.

«Όλοι γνωρίζουν πώς αντιμετωπίζεται μια κατοχή», δήλωσε ο Κασέμ, χωρίς να πει ξεκάθαρα ότι η οργάνωση θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

