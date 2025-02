Πλήγμα που εξαπέλυσε σήμερα (8/2) ο ισραηλινός στρατός σε βάση της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο, σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου.

Το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA) τόνισε ότι η επιδρομή έγινε από «εχθρικό drone στην περιοχή Σααρά, δίπλα στην πόλη Τζάντα, στις πλαγιές οροσειράς στον ανατολικό Λίβανο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δύο».

*In Lebanon:* The IDF bombed suspected Hezbollah weapons caches that violated the ceasefire zone overnight. pic.twitter.com/70m9IqEEcC

— (((IsraelMatzav))) (@IsraelMatzav) February 8, 2025