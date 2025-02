Ο τραγουδιστής των Placebo, Brian Molko, διώκεται ποινικά μετά από ορισμένες αιχμηρές δηλώσεις του για την ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Σε συναυλία του βρετανικού συγκροτήματος στο Τορίνο το 2023, ο Molko είχε αποκαλέσει στα ιταλικά την Μελόνι «σκουπίδι, φασίστρια και ρατσίστρια».

Τον Αύγουστο του 2023, η Μελόνι μήνυσε τον Molko για τα σχόλια. Οι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για τις καταγγελίες και απήγγειλαν στον Molko κατηγορία για «περιφρόνηση προς τους θεσμούς».

Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης;

Τη Δευτέρα (17/2), το ιταλικό υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε την έγκριση στους εισαγγελείς του Τορίνο να προχωρήσουν με τη νομική διαδικασία. Η δυσφήμιση της ιταλικής κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, των δικαστηρίων ή του στρατού τιμωρείται με πρόστιμο έως €5.000 και απευθείας κλήση σε δίκη.

Αν και η δημόσια δυσφήμιση στην Ιταλία μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως τρία έτη, ο εκπρόσωπος του υπουργού Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, δήλωσε ότι είναι απίθανο ο Molko να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Τζόρτζια Μελόνι ηγείται του κόμματος «Αδέρφια της Ιταλίας» (Fratelli d’Italia) και του συνασπισμού που κυβερνά την Ιταλία από το 2022.

Έκτοτε έχει ακολουθήσει αυστηρές πολιτικές σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, οι αμβλώσεις και η γονεϊκότητα για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Το κόμμα της Μελόνι απαγόρευσε πρόσφατα την παρένθετη μητρότητα, εξισώνοντας όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να αποκτήσουν παιδί μέσω αυτής, με τρομοκράτες, παιδόφιλους και εγκληματίες πολέμου.

Ποιοι είναι οι Placebo;

Οι Placebo είναι ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1994 από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Brian Molko και τον μπασίστα Stefan Olsdal.

Είναι γνωστοί για τον μοναδικό τους ήχο, την ξεχωριστή αισθητική του Molko και τους στίχους τους, που συχνά αφορούν θέματα όπως η σεξουαλικότητα, η ψυχική υγεία, η χρήση ναρκωτικών και η αποξένωση.

Διάσημα τραγούδια τους:

Nancy Boy (1997) – Το τραγούδι που τους έκανε γνωστούς.

Every You Every Me (1999) – Από το soundtrack της ταινίας Cruel Intentions.

The Bitter End (2003) – Ένα από τα πιο εμβληματικά τους κομμάτια.

Song to Say Goodbye (2006) – Δυνατό και συναισθηματικό τραγούδι για τον εθισμό.

Running Up That Hill (2003) – Διασκευή του τραγουδιού της Kate Bush.

Το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει οκτώ άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Never Let Me Go (2022). Η μουσική τους συνδυάζει alternative rock, post-punk και glam rock επιρροές.

Έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό λόγω της θεματολογίας τους, που αγγίζει κοινωνικά και προσωπικά ζητήματα.