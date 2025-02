Ζελένσκι: «Καμία ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας χωρίς την Ουκρανία»

Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται στην γεωπολιτική σκακιέρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τις συνομιλίες που είχε την Τετάρτη (12/2) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι άμεσα ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και τρία χρόνια. «Πιστεύω ακράδαντα ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι επιτυχείς» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι «ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί αν ήταν πρόεδρος» αλλά τώρα «πρέπει να τελειώσει για να μην χαθούν άλλες ζωές».

Σήμερα (13/2) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί οποιεσδήποτε διμερείς συμφωνίες για το μέλλον της που θα επιτευχθούν από την Μόσχα και την Ουάσιγκτον απουσία της και κάλεσε την Ευρώπη να πάρει θέση στο διαπραγματευτικό τραπέζι για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σήμερα είναι σημαντικό να μην πάνε όλα σύμφωνα με το σχέδιο του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν, στο οποίο θέλει να κάνει τα πάντα για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις διμερείς (με τις ΗΠΑ)», ανέφερε ο Ζελέσνκι μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίασε, επίσης, την χθεσινή συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι δεν θεωρεί το τηλεφώνημα του στον Βλαντίμιρ Πούτιν αντανάκλαση των προτεραιοτήτων της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά παραδέχθηκε ότι για τον ίδιο αυτό δεν ήταν ευχάριστο.

