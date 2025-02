Ιστορικών διαστάσεων η νίκη της Βίκινγκουρ επί του Παναθηναϊκού (vids+pic)

«Οι Βίκινγκς ανεβαίνουν και οι Ελληνες θεοί πέφτουν». Οι Ισλανδοί έστησαν πάρτι στο X καθώς η Βίκινγκουρ έγινε η πρώτη ομάδα από τη χώρα τους που πέτυχε νίκη σε νοκάουτ αγώνα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (2-1 τον Παναθηναϊκό).

🇮🇸VIKINGS RISE AND GREEK GODS FALL!

In the hellscape of Helsinki more writing can be added to those ancient Nordic runes. And though it is only one battle that is won, with a war ahead, it was a battle that nobody expected to come the way of the Vikings.

They will sale home now… pic.twitter.com/YIpSLzXzhT

— Nordic Footy 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@footy_nordic) February 13, 2025