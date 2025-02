Duolingo: Πέθανε η πιο έξυπνη κουκουβάγια του κόσμου

Κι όμως συνέβη, η εμβληματική μασκότ του Duolingo, γνωστή για τα ανόητα καμώματά της, απεβίωσε. Η εφαρμογή εκμάθησης γλωσσών Duolingo ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η φανταστική μασκότ της, ο Duo η κουκουβάγια, πέθανε μυστηριωδώς και η αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μασκότ, του Duo», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της Duolingo. «Για χρόνια, υπενθύμιζε ακούραστα σε εκατομμύρια ανθρώπους να κάνουν τα γλωσσικά τους μαθήματα – μερικές φορές με ευγενικές σπρωξιές, μερικές φορές με καθαρή, ατίθαση επιμονή. Αλλά ακόμα και τα πιο αμείλικτα πουλιά δεν αντέχουν παρά μόνο μέχρι ενός σημείου».

Σε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Duolingo δήλωσε ότι ο θάνατος του Duo βρίσκεται υπό διερεύνηση. Σε μια επόμενη ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στο X την Τρίτη, η Duolingo δήλωσε ότι «Διερευνούμε επί του παρόντος τον Τζίμι», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Γνωρίζουμε ότι είχε πολλούς εχθρούς», είπε η Duolingo αστειευόμενη. «Για να είμαστε ειλικρινείς, πιθανότατα πέθανε περιμένοντας να κάνετε το μάθημά σας, αλλά τι ξέρουμε εμείς».

Η εταιρεία ενθάρρυνε αστειευόμενη τους χρήστες να μοιραστούν τον αριθμό της πιστωτικής τους κάρτας «ώστε να μπορούμε να σας εγγράψουμε αυτόματα στο Duolingo Max στη μνήμη του». (Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για αστείο και ενθάρρυνε τους χρήστες να μην αποκαλύψουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας).

Σε ένα βίντεο του TikTok που μοιράστηκε την Τρίτη, οι χαρακτήρες του Duolingo, Lily και Zari – που φαίνονται σε όλα τα μαθήματα του Duolingo – μεταφέρουν το φέρετρο του Duo για να τοποθετηθεί στην καρότσα ενός φορτηγού και να φύγει.

We’ve heard from authorities the best way to channel your grief and unlock more about the investigation is to do your lesson.

Together, if we really try, we can bring Duo back. #RipDuo pic.twitter.com/nkEG840EHN

— Duolingo (@duolingo) February 12, 2025