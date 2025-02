Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, όπου ο Or Levy επανενώθηκε με την οικογένειά του.

Ο 34χρονος ήταν όμηρος της Χαμάς επί 16 μήνες και το Σάββατο (8/2) αφέθηκε ελεύθερος.

Εξαντλημένος και ταλαιπωρημένος ξανάσμιξε με την οικογένειά του και αγκάλιασε τον 3χρονο γιο του έπειτα από 491 ημέρες. Ωστόσο, η μοίρα του επιφύλασσε άσχημο παιχνίδι, καθώς αγνοούσε ότι η σύζυγός του δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Ο Or Levy συνελήφθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο μουσικό φεστιβάλ Nova. Η σύζυγός του, Einav, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και ο γιος τους, Almog, βρέθηκε να μεγαλώνει με τους παππούδες του.

Το ζευγάρι ήταν μαζί όταν η Χαμάς εξαπέλυσε τη φονική επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Τρομοκρατημένοι αναζήτησαν καταφύγιο, προτού τελικά χωριστούν. Από εκείνη τη μοιραία μέρα μέχρι το Σάββατο, ο Or πέρασε τις ημέρες του χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί στην οικογένειά του. Ενημερώθηκε για τα σοκαριστικά νέα κατά την επιστροφή του στο Ισραήλ.

Πριν συναντήσει τον γιο του στο Ιατρικό Κέντρο Sheba, στο Τελ Αβίβ, είχε μιλήσει με τον 3χρονο γιο του σε βιντεοκλήση. «Μπαμπά, σου πήρε πολύ καιρό να επιστρέψεις» του είπε ο μικρός.

Ο μικρός μόλις τον είδε έτρεξε στην αγκαλιά του και του χάρισε μια μπάλα και αρκετές ζωγραφιές.

Δύσκολες ώρες έζησε και ο Eli Sharabi, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μαζί με τον Or Levy.

Ωστόσο, δεν γνώριζε ότι η σύζυγός του, Λιάν, και οι έφηβες κόρες του, Νόια και Γιάχελ, είχαν δολοφονηθεί στο σπίτι τους στο κιμπούτς Μπέερι, στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Σαράμπι είχε απαχθεί με τον αδερφό του Γιόσι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ομηρίας του στη Γάζα.

Αφού απελευθερώθηκε από τη Χαμάς και επέστρεψε στο Ισραήλ ζήτησε να δει την οικογένειά του, καθώς δεν γνώριζε ότι η σύζυγός του και οι κόρες του ήταν νεκρές. «Αισθάνομαι πολύ, πολύ ευτυχής σήμερα που επιστρέφω στην οικογένεια και τους φίλους μου, στη γυναίκα μου και τις κόρες μου», δήλωσε ο ίδιος στην τελετή παράδοσης.

Αρχικά, επανενώθηκε με τη μητέρα του, την αδελφή του και τον αδελφό του. Στην οικογένειά του δόθηκαν, σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα, συμβουλές για το πώς θα του ανακοίνωναν ότι η γυναίκα του και οι κόρες του είχαν δολοφονηθεί.