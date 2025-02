Όμηρος της Χαμάς που απελευθερώθηκε αγνοούσε ότι η οικογένειά του δολοφονήθηκε την 7η Οκτωβρίου

Άσχημο παιχνίδι επιφύλαξε η μοίρα σ’ έναν Ισραηλινό όμηρο της Χαμάς, τον Ελί Σαράμπι, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά από 491 ημέρες αιχμαλωσίας. Ωστόσο, δεν γνώριζε ότι η σύζυγός του, Λιάν, και οι έφηβες κόρες του, Νόια και Γιάχελ, είχαν δολοφονηθεί στο σπίτι τους στο κιμπούτς Μπέερι, στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Σαράμπι είχε απαχθεί με τον αδερφό του Γιόσι, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ομηρίας του στη Γάζα.

Αφού απελευθερώθηκε από τη Χαμάς και επέστρεψε στο Ισραήλ ζήτησε να δει την οικογένειά του, καθώς δεν γνώριζε ότι η σύζυγός του και οι κόρες του ήταν νεκρές. «Αισθάνομαι πολύ, πολύ ευτυχής σήμερα που επιστρέφω στην οικογένεια και τους φίλους μου, στη γυναίκα μου και τις κόρες μου», δήλωσε ο ίδιος στην τελετή παράδοσης.

Αρχικά, επανενώθηκε με τη μητέρα του, την αδελφή του και τον αδελφό του. Στην οικογένειά του δόθηκαν, σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα, συμβουλές για το πώς θα του ανακοίνωναν ότι η γυναίκα του και οι κόρες του είχαν δολοφονηθεί.

Hamas forced Eli Sharabi to announce that he was excited to be reunited with his wife and daughters this morning, fully aware that they had murdered his family on October 7th.

The Jewish people will never forget or forgive Hamas’ utter depravity and crimes. pic.twitter.com/OFS5obtvJA

— Hen Mazzig (@HenMazzig) February 8, 2025