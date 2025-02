Βρετανία: Ο Στάρμερ απέπεμψε τον υφυπουργό Υγείας – Έκανε σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια στο WhatsApp

Ο Κιρ Στάρμερ απέπεμψε το Σάββατο (8/2) τον Άντριου Γκουίν από υφυπουργό Υγείας, καθώς ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία έγραψε προσβλητικά μηνύματα σε ιδιωτικές του συνομιλίες, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ο Γκουίν φέρεται να ανάρτησε σεξιστικά σχόλια για την αναπληρώτρια πρωθυπουργό της χώρας Άντζελα Ρέινερ, ρατσιστικά σχόλια για τη βουλευτή των Εργατικών Νταϊάν Άμποτ, ενώ… αστειεύτηκε με μια ηλικιωμένη γυναίκα που πέθαινε, σε μια κλειστή ομαδική συνομιλία με στελέχη των Εργατικών από το Μάντσεστερ.

Ο πρωθυπουργός Στάρμερ απέπεμψε τον Γκουίν και από το υπουργικό συμβούλιο αλλά και από το Εργατικό Κόμμα, μόλις έλαβε γνώση των μηνυμάτων αυτών.

«Λυπάμαι βαθύτατα για σχόλιά μου που εκλήφθησαν λανθασμένα και ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε προσέβαλα», δήλωσε ο Γκουίν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Κατανοώ απόλυτα τις αποφάσεις που έλαβαν ο πρωθυπουργός και το κόμμα και, και ακόμη και αν λυπάμαι που αποπέμφθηκα, θα τους στηρίξω με όποιον τρόπο μπορώ», προσέθεσε.

I deeply regret my badly misjudged commments and apologise for any offense I’ve caused. I’ve served the Labour Party all my life and it was a huge honour to be appointed a minister by Keir Starmer. 1/2

— Andrew Gwynne MP (@GwynneMP) February 8, 2025