Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απ’ ό,τι φαίνεται σκοπεύει να επιτύχει την ειρήνη στην Ουκρανία με γρήγορους ρυθμούς, έχοντας ορίσει ένα περιθώριο 100 ημερών για την ολοκλήρωση αυτού του εξαιρετικά περίπλοκου πολιτικού έργου (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).

Εκτός από την έλλειψη ρεαλισμού ενός τέτοιου χρονοδιαγράμματος, υπάρχουν άλλοι παράγοντες που θα το καταστήσουν σύντομα ξεπερασμένο. Ο βασικότερος είναι η επιδεινούμενη ικανότητα του ουκρανικού στρατού να συγκρατήσει τις ισχυρές ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται τώρα παρατεταγμένες απέναντί του.

Το μέτωπο μπορεί να υποστεί μια καταστροφική κατάρρευση πριν την εικαζόμενη προθεσμία του Τραμπ, προσφέροντας στη Ρωσία ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα στις συνομιλίες.

Φαίνεται να επίκειται η διάλυση των αμυντικών γραμμών της Ουκρανίας κατά μήκος ολόκληρου ή σχεδόν ολόκληρου του μετώπου – το οποίο εκτείνεται από τη Χερσώνα ακριβώς βόρεια της Κριμαίας προς τα ανατολικά, και βόρεια μέσω του Ντονέτσκ έως το Χάρκοβο και το Σούμι.

Ορισμένα επί μέρους μέτωπα μπορεί να κρατήσουν περισσότερο, αλλά είναι απίθανο ν’ αντέξουν το 2025. Ολον τον περασμένο χρόνο, τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας και, ως επί το πλείστον, οι απώλειες της Ουκρανίας αυξάνονταν κάθε μήνα που περνούσε, γράφει ο ειδικός αναλυτής του Corr Analytics, Gordon M. Hahn.

Η εδαφική προέλαση τώρα επιταχύνεται με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να οδηγήσει σε σημαντική διάσπαση των αμυντικών γραμμών στον ποταμό Δνείπερο. Ταυτόχρονα, το κράτος πέρα από τον ουκρανικό στρατό αποτελεί σκέτη καταστροφή.

Η κινητοποίηση για νέα στρατολόγηση πέρασε και φέτος διεξάγεται με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία, ενώ δεν καταφέρνει να καλύψει τις τρέχουσες απώλειες στο μέτωπο με τους εντελώς άπειρους νεοσύλλεκτους που διαθέτουν χαμηλό έως καθόλου ηθικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν άλλοι εθελοντές και ορισμένοι ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι μέχρι την άνοιξη η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη. Επιπλέον, σχεδόν όλοι οι νεοσύλλεκτοι είναι ηλικιωμένοι ή χωρίς κίνητρα, αναφέρει ο Economist.

Διοικητές στο μέτωπο, όπως του τάγματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών της 30ης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας της Ουκρανίας, επιβεβαιώνουν ότι η κινητοποίηση του 2024 ήταν πλήρως αποτυχημένη και τώρα υπάρχουν πολύ λίγοι άνδρες για ν’ αναπληρώσουν τις απώλειες.

Η στρατολόγηση πραγματοποιείται με σκληρά, συχνά βίαια μέτρα. Ο βουλευτής της Verkhovna Rada (ουκρανικής Βουλής) Aleksandr Bakumov από το κόμμα «Υπηρέτης του Λαού» του ίδιου του Ζελένσκι δήλωσε σε συνεδρίαση ότι η κινητοποίηση στην περιοχή του Χάρκοβο είναι καταναγκαστική, και μοιάζει με φιλτράρισμα του ουκρανικού πληθυσμού (αναφερόμενος στην πρακτική της κράτησης, του ξυλοδαρμού και του βασανισμού πολιτών σε μια φαινομενική αναζήτηση μαχητών και συνεργατών), με ομάδες αναγκαστικής στρατολόγησης πολιτών ν’ αποκλείουν τις εξόδους της πόλης και δικηγόρους επιστρατευμένων ανδρών να ξυλοκοπούνται.

In a poignant parliament speech, Ukrainian MP Oleksandr Bakumov says mobilisation in Kharkiv is increasingly looking like filtration of Ukrainian population (a post-Soviet military term typically applied to violent screening of civilian population by an occupying force).

Οι μικρές επιχειρήσεις υφίστανται μαζικό κλείσιμο λόγω έλλειψης εργαζομένων που προτιμούν ν’ αποχωρήσουν για να μην εντοπιστούν και εξαναγκαστούν να πάνε στο μέτωπο. Αλλοι, αναφέρθηκε, πλαστογραφούν στοιχεία για ν’ αποφύγουν τη στρατολόγηση.

Υπάρχουν πολλές αναφορές και βίντεο για χρήση βίας από ομάδες αναγκαστικής στρατολόγησης. Επιπλέον, πολλοί άνδρες εγκαταλείπουν τη χώρα σ’ όλο και μεγαλύτερους αριθμούς για ν’ αποφύγουν τ’ απεγνωσμένα και δρακόντεια μέτρα αναγκαστικής επιστράτευσης, μερικές φορές με μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους και την κοινωνικοπολιτική σταθερότητα.

New videos of forced mobilization on street & in gym & hotel in Lviv in Western Ukraine, most anti-Russian region of Ukraine. There is flood of forced mobilization videos on Telegram channels showing mass raids by press gangs of concerts, restaurants, hotels, shopping malls,… pic.twitter.com/m8p8KaA4Ai

