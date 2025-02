Συναγερμός στο Δουβλίνο για επίθεση με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε στην Ιρλανδία μετά από επίθεση με μαχαίρι στην περιοχή Stoneybatter του Δουβλίνου.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας χρησιμοποίησε κουζινομάχαιρο και έκαναν λόγο για τραυματίες. Τουλάχιστον ένα από τα θύματα δέχθηκε επίθεση ενώ βρισκόταν στην πόρτα του σπιτιού του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Irish Times, ο ύποπτος τραυμάτισε «έως και τέσσερα άτομα» ενώ η εφημερίδα Independent έκανε λόγο για «πολλά» θύματα.

Η ιρλανδική αστυνομία έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» και μετά από έρευνα συνέλαβε τον φερόμενο δράστη.

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρίσκεται αυτή τη στιγμή «σε κράτηση σε αστυνομικό τμήμα στο βόρειο τμήμα της πόλης. Δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό».

Πηγές της αστυνομίας απέρριψαν τις υποψίες ότι ένας άλλος ύποπτος μπορεί να είναι ακόμη ελεύθερος. Πιστεύεται ότι τα μαχαιρώματα συνέβησαν σε τρία σημεία στη North Circular Road, στην Oxmantown Road και στην Ben Eadair Road.

Gunshot heard as police take down suspect.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι ήταν μάρτυρας της σύλληψης του φερόμενου δράστη στην οδό Manor.

«Είδα πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας να φτάνουν πολύ γρήγορα. Όλοι πετάχτηκαν έξω ακριβώς την ίδια στιγμή. Είδα έναν τύπο να τρέχει και βούτηξαν πάνω του έξω από ένα σπίτι. Ούρλιαζε να τον αφήσουν ήσυχο. Ήταν τρομοκρατημένος, σαν κάποιος που δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο. Και μετά όλα σταμάτησαν», περιέγραψε η γυναίκα.

