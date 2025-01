Επίθεση με μαχαίρι έγινε σε πάρκο στην πόλη Ασάφενμπουργκ στη Βαυαρία της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί, ενώ άλλοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Αρχικά, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τέσσερις τραυματίες και ότι ανάμεσά τους ήταν ένα παιδί.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, η περιοχή στη Βαυαρία έχει αποκλειστεί, ενώ γίνεται λόγος για δύο συλλήψεις υπόπτων για την αιματηρή επίθεση.

Δείτε σχετική ανάρτηση από την αστυνομία:

Δείτε βίντεο από την περιοχή που έγινε η επίθεση:

BREAKING: Video of the stabbing attack in Germany, which has killed 2, including a child, in the city of Aschaffenburg.

Multiple wounded reported as well. Police have not released a motive yet.

This story is developing. pic.twitter.com/Gw1tx9nzPI

— Remix News & Views (@RMXnews) January 22, 2025