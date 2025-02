Instant Karma: Η εκδίκηση σε τρένο που γύρισε μπούμερανγκ

Σκηνές ακραίας αγένειας εκτυλίχθηκαν σε τρένο στην Κίνα, όταν ένας νεαρός επιβάτης αποφάσισε να εκδικηθεί μια γυναίκα επειδή δεν τον άφησε να ξαπλώσει το κάθισμά του.

Η αντίδρασή του; Έβγαλε τα παπούτσια του και άπλωσε τα πόδια του —φορώντας μόνο κάλτσες— σχεδόν μέσα στο πρόσωπό της.

Το βίντεο, που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τον άνδρα να κοιμάται ατάραχος μέσα στο τρένο, ενώ η γυναίκα, εμφανώς ενοχλημένη από τη δυσοσμία, καλύπτει τη μύτη της με μια πετσέτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Guangxi, στη νότια Κίνα.

Λίγο πριν, οι δύο τους είχαν διαπληκτιστεί, καθώς εκείνος της ζήτησε να ρίξει πίσω το κάθισμά της, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Ως αντίποινα, αποφάσισε να απλώσει τα πόδια του σχεδόν στο πρόσωπό της, προκαλώντας την αγανάκτηση των επιβατών.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Man puts his feet in the face of train passenger. pic.twitter.com/UVkxN83hBX

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 7, 2025