Το υψωμένο χέρι του Μασκ συνέδεσε την διοίκηση Τραμπ με τον φασισμό – Είναι η πρώτη φορά;

Αυτό που προκάλεσε είναι η διάσημη πλέον κίνηση του Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για την ορκωμοσία.

Οι επικριτές είπαν ότι πρόκειται για ξεκάθαρο ναζιστικό χαιρετισμό, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι ήταν απλώς μια αμήχανη κίνηση.

Ο Μασκ μετέτρεψε τη διαμάχη για τη χειρονομία του σε κάτι σαν αστείο για τους Ναζί.

Don’t say Hess to Nazi accusations!

Some people will Goebbels anything down!

Stop Gőring your enemies!

His pronouns would’ve been He/Himmler!

Bet you did nazi that coming 😂

— Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2025