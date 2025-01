Ποιοι είναι συνωμοσιολόγοι QAnon στους οποίους θα αποδώσει χάρη ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε χάρη στους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου, μεταξύ των οποίων και στον άνδρα από την Αριζόνα, γνωστό ως «Σαμάνο των QAnon», ο οποίος φορούσε ένα εμβληματικό κερασφόρο καπέλο κατά τη διάρκεια της εξέγερσης.

Η εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου

Αφού ένας όχλος διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ εισέβαλε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ μέσω ενός σπασμένου παραθύρου στις 6 Ιανουαρίου 2021, ένας μοναχικός αστυνομικός της Αστυνομίας του Καπιτωλίου, ο Γιουζτίν Γκούνταμν, απέτρεψε την ομάδα από την αίθουσα της Γερουσίας.

Η αγέλη των διαδηλωτών κυνήγησε στη συνέχεια τον Γκούντμαν.

Ο άνδρας που ηγείτο του όχλου φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με έναν αετό μέσα σε ένα μεγάλο κόκκινο, λευκό και μπλε «Q».

Οι περισσότεροι από τους ταραξίες που εισέβαλαν με βία στο Καπιτώλιο εκείνη την ημέρα εμπνεύστηκαν από τις εκκλήσεις του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πολλοί όμως ανέφεραν επίσης ότι ήταν οπαδοί της θεωρίας συνωμοσίας QAnon.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η διαδικτυακή εξτρεμιστική κοινότητα συνέχισε να φλερτάρει διακριτικά από τον Τραμπ και μερικούς από τους πιο ισχυρούς συμμάχους του, σύμφωνα με το npr.

Ποιοι είναι όμως οι QAnon;

Η θεωρία, η οποία εμφανίστηκε το 2017, ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ εμπλέκεται σε μια μυστική μάχη εναντίον των κακών παραγόντων του βαθέως κράτους.

Σύμφωνα με άλλες αφηγήσεις ο Τραμπ μάχεται μιας ισχυρής συμμορίας κυβερνητικών και χολιγουντιανών ελίτ που εμπλέκονται σε σατανική κακοποίηση παιδιών.

Μάλιστα, ορισμένοι ισχυρισμοί και θέματα του QAnon απηχούν μακροχρόνιες αντισημιτικές τροπές.

Ο όρος «QAnon» προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων Q και Anon.

Το Q αναφέρεται σε ένα ανώνυμο άτομο ή ομάδα που εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το 2017, το οποίο υποστήριζε ότι είχε υψηλή πρόσβαση σε μυστικές κυβερνητικές πληροφορίες. Το Anon είναι μια συντομογραφία για το «anonymous» (ανώνυμος), που υποδηλώνει ότι οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας συνωμοσίας είναι ανώνυμοι και συχνά δραστηριοποιούνται σε φόρουμ του διαδικτύου.

Η πηγή αυτή, δημοσίευσε κρυπτογραφημένα στοιχεία, γνωστά ως Q drops, σε διαδικτυακούς πίνακες μηνυμάτων.

«Η κοινότητα του QAnon πιστεύει ότι αποκωδικοποιώντας αυτές τις σταγόνες (τα Q drops), μπορεί κανείς να κατανοήσει όχι μόνο τις κινήσεις στη μυστική μάχη, αλλά και ουσιαστικά να προβλέψει το μέλλον», δήλωσε ο Λόγκαν Στρέιν, ο οποίος άρχισε να κάνει ρεπορτάζ για τον QAnon πριν από έξι χρόνια, αφού παρατήρησε ότι το κίνημα δεν ‘έμενε μόνο στις σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου’.

Μετά το Καπιτώλιο

Στις 6 Ιανουαρίου, πολλοί οπαδοί του QAnon στο Καπιτώλιο πίστευαν ότι συμμετείχαν σε αυτό που ονομάζεται «Η Καταιγίδα» στην παράδοση του QAnon.

Πίστευαν ότι επρόκειτο για μια αποκαλυπτικού τύπου αναμέτρηση, όταν οι δυνάμεις του κακού τελικά τιμωρούνται.

Αντ’ αυτού, περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν ποινικά για τη συμμετοχή τους στην εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Περισσότερα από 1.560 άτομα κατηγορήθηκαν για ομοσπονδιακά εγκλήματα.

Ένα μεταβαλλόμενο τοπίο στο διαδίκτυο

Μετά την 6η Ιανουαρίου, πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διπλασίασαν τις προσπάθειές τους να απαγορεύσουν το περιεχόμενο του QAnon.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, υπήρχε ένα πλούσιο διαδικτυακό οικοσύστημα επιρροής των QAnon που είχε βρει τρόπο να βγάλει χρήματα από τη διάδοση περιεχομένου και αναλύσεων.

Ως απάντηση στην καταστολή, οι influencers μετακινήθηκαν σε λιγότερο μετριοπαθείς πλατφόρμες, όπως το Telegram και το Rumble.

«Το κίνημα δεν εξαφανίστηκε. Απλώς ουσιαστικά μετακινήθηκε και διασπάστηκε σε διάφορα δίκτυα», δήλωσε η Κάθριν Κενίλι, διευθύντρια ανάλυσης και πρόληψης για Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγου, το οποίο μελετά τον εξτρεμισμό.

Ορισμένοι από τους influencers του QAnon στρατολογήθηκαν ακόμη και για να ενταχθούν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ, Truth Social, από τον Κας Πατέλ, ο οποίος είναι ο εκλεκτός του Τραμπ για να ηγηθεί του FBI.

Την ίδια χρονιά, ο Έλον Μασκ, ο οποίος είναι πλέον ένας από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ, αγόρασε το Twitter και το μετονόμασε σε X.

Επέτρεψε τότε την επιστροφή των απαγορευμένων λογαριασμών του QAnon.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μασκ έχουν επανειλημμένα μοιραστεί περιεχόμενο σχετικό με τον QAnon στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που φαίνεται να είναι ένας τρόπος να «κλείσουν το μάτι» στο κίνημα.

Γιορτάζοντας την επιστροφή του Τραμπ

Το Red Pill News, μια διαδικτυακή εκπομπή και podcast που μοιράζεται περιεχόμενο του QAnon, συμπεριέλαβε σε ένα επεισόδιο που έλαβε χώρα μετά της εκλογές του 2024 μια ειδοποίηση που είχε σκοπό να ακούγεται σαν επίσημη ειδοποίηση από το Σύστημα Συναγερμού Έκτακτης Ανάγκης.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι τώρα ο πρόεδρός σας», διαβάζει μια μονότονη φωνή μετά από μια σειρά ήχων.

«Όλοι οι προδότες του βαθέως κράτους πρέπει να παρουσιαστούν αμέσως στο στρατόπεδο κράτησης του Γκουαντάναμο για στρατοδικείο μέσω τηλεοπτικού στρατιωτικού δικαστηρίου».

Μια πρόκληση είναι ότι το QAnon είναι δύσκολο να οριστεί.

Διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούσαν στις παρυφές της αμερικανικής κουλτούρας για δεκαετίες ενσωματώθηκαν στο κίνημα.

«Τα πάντα έχουν κατά κάποιον τρόπο απορροφηθεί από το QAnon σε κάποιο σημείο ή σε κάποιο άλλο», δήλωσε ο Άμταμ Έντερς, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Louisville, ο οποίος μελετά την πίστη στις θεωρίες συνωμοσίας.

Από τις παρυφές στην κυβέρνηση

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία PRRI, η οποία διεξάγει δημοσκοπήσεις για τη θρησκεία, διαπίστωσε ότι το 19% των Αμερικανών πιστεύει στις βασικές θεωρίες που σχετίζονται με το QAnon, από 14% το 2021.

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στο 32% μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων που υποστηρίζουν τον Τραμπ.

Ο Μάικ Ρόθτσαιλντ, συγγραφέας του βιβλίου «The Storm is Upon Us: How QAnon Became a Movement, Cult and Conspiracy of Everything», δήλωσε ότι το κίνημα QAnon έδειξε ότι υπάρχει μια αγορά για «στιγμιαίους δημιουργούς συνωμοσιολογικού περιεχομένου», οι οποίοι αναπαράγουν φρέσκο συνωμοσιολογικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδεδεμένο με τις ειδήσεις της ημέρας.

Οι επιδραστικοί παράγοντες έμαθαν ότι μπορούσαν «να βγάλουν λεφτά παίρνοντας μετοχές και απαντήσεις και απαντήσεις και retweets σε αυτά τα παράξενα πράγματα που έβγαζαν», δήλωσε ο Ροθτσάιλντ.

«Το QAnon ως κίνημα που βασίζεται σε μυστικούς κώδικες, ενδείξεις και αινίγματα δεν υπάρχει πια με αυτούς τους όρους», δήλωσε ο Ροθτσάιλντ.

«Αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχει πια, επειδή τα δόγματά του έχουν γίνει τόσο σημαντικό μέρος του κυρίαρχου συντηρητισμού και τόσο μεγάλο μέρος της βάσης των ανθρώπων που επανεξελέγησαν τον Ντόναλντ Τραμπ».