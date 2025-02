Μπάρκλεϊ για το δίδυμο Λεμπρόν – Ντόντσιτς: «Θα υπάρξουν προβλήματα…» (vid)

Ο Τσάρλς Μπάρκλεϊ έκανε και αυτός το σχόλιο του, για το θέμα της συνεργασίας του Λεμπρόν Τζέιμς και του Λούκα Ντόντσιτς στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης, δήλωσε πως το δίδυμο δεν θα λειτουργήσει καλά στην αρχή, καθώς αμφότεροι θέλουν την μπάλα για τον εαυτό τους.

Ο Αμερικάνος σχολιαστής, ανέφερε πως θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στην ομάδα τους επόμενους μήνες.

«Δεν θα είναι εύκολη η μετάβαση στη νέα κατάσταση. Τόσο ο Ντόντσιτς όσο και ο Λεμπρόν θέλουν την μπάλα συνέχεια. Ο Λούκα δεν κινείται χωρίς την μπάλα και ο Λεμπρόν το ίδιο. Θα υπάρχουν τουλάχιστον στην αρχή σοβαρά προβλήματα με αυτούς τους δύο να προσπαθούν να παίξουν μαζί»

«This thing is not going to be smooth in LA with [Luka] and LeBron.» 😳

Charles Barkley on how Anthony Davis and Luka Dončić fit with their new squads 🤝 pic.twitter.com/4nA5sUApX3

— NBA TV (@NBATV) February 2, 2025