Οι δασμοί φέρνουν… γιούχα στο ΝΒΑ (vids)

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών 25% σε Μεξικό, Καναδά και Κίνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, που βρήκαν τρόπο έκφρασης στα γήπεδα. Μία κίνηση που έχει γίνει της… μόδας σε αρκετές μεγαλουπόλεις του Καναδά.

Συγκεκριμένα σε έναν αγώνα των Τορόντο Ράπτορς την Κυριακή, οι θεατές αποδοκίμασαν τον αμερικανικό εθνικό ύμνο

The US anthem gets booed at the Raptors game. Never seen this before. pic.twitter.com/HDipiMs9fW

— William Lou (@william_lou) February 2, 2025