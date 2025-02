Lady Gaga: Παρουσίασε το νέο της κομμάτι στη συναυλία αρωγής των πυρόπληκτων του Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν έξι ώρες FireAid, η Lady Gaga έκλεισε την ιστορική εκδήλωση στο Λος Άντζελες παρουσιάζοντας ένα νέο τραγούδι που έγραψε μαζί με τον αρραβωνιαστικό Μάικλ Πολάνσκι, ένα αισιόδοξο νούμερο που όπως είπε ήταν «μόνο για απόψε».

Η Gaga κράτησε τους θεατρινισμούς στο ελάχιστο μετά από μια βραδιά γεμάτη θέαμα, παραμένοντας πίσω από το πιάνο με μια μπάντα που την συνόδευε για την παράσταση. H τραγουδίστρια ξεκίνησε με το «Shallow», την επιτυχία της από την ταινία του 2018 «A Star Is Born», αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να απευθυνθεί στο κοινό και να εξηγήσει πώς παρά την καταστροφή στο Λος Άντζελες, δημιουργήθηκε μια στιγμή ενότητας.

Τι είπε η Lady Gaga

«Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ», είπε. «Ήταν μια φρικτή, τρομακτική στιγμή, αλλά σε αυτές τις στιγμές νιώθω ότι οι άνθρωποι ενώνονται και βλέπουμε πόσο πολύ χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Και θέλω να μας θυμόμαστε πάντα έτσι».

Μετά από μια εκτέλεση στο πιάνο του «Always Remember Us This Way», παρουσίασε το νέο τραγούδι – με πιθανό τίτλο «All I Need Is Time» ή «Time Is a Healer» – εξηγώντας ότι το έγραψε ειδικά για την FireAid μαζί με τον Πολάνσκι.

«Όταν σκεφτόμουν τι να τραγουδήσω απόψε, σκέφτηκα να κάνω κάτι ελπιδοφόρο για εσάς, και σκεφτόμουν τα τραγούδια μου και τίποτα δεν μου φαινόταν σωστό», είπε.

«Έτσι εγώ και ο φίλος μου ο Μάικλ, ο αρραβωνιαστικός μου, ο έρωτάς μου, γράψαμε αυτό το τραγούδι για σένα. Είναι μόνο για απόψε, είναι μόνο για σένα. Νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι κάτι που επίσης μπορεί να χρειαζόμαστε είναι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι θεραπευτής».

Ένα εξυψωτικό τραγούδι

«Μακάρι ο Θεός να έβρισκε έναν διαφορετικό τρόπο για να μου θυμίσει τι σημαίνει να προσεύχεσαι / Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω αυτή την καταιγίδα και δεν μπορώ να βρω έναν διαφορετικό τρόπο», τραγουδάει οδεύοντας προς το ρεφρέν.

«Το μόνο που χρειάζομαι είναι χρόνος, το μόνο που χρειάζομαι είναι χρόνος / Το μόνο που χρειάζομαι είναι χρόνος για να γιατρέψω τα σπασμένα φτερά μου και τότε θα πετάξω ψηλά / Το μόνο που χρειάζομαι είναι χρόνος για να τα αφήσω όλα πίσω / Το μόνο που χρειάζομαι είναι χρόνος για να τα αφήσω όλα πίσω και να συνεχίσω να προχωράω μπροστά».

Mayhem

Η Gaga ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ «Mayhem», που θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαρτίου. Στο FireAid, ολοκλήρωσε μια βραδιά που περιελάμβανε μια σειρά εμφανίσεων από τους Sting, Red Hot Chili Peppers, Στίβι Γουόντερ, Μπίλι Άιλις, Πέσο Πλούμα και Ολίβια Ροντρίγκο.

Άλλοι καλλιτέχνες που τίμησαν τις σκηνές των Intuit Dome και Kia Forum ήταν οι Green Day, No Doubt, Graham Nash, Dawes και άλλοι.

Το FireAid ήταν ένα κάλεσμα αρωγής σε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, οι οποίες κατέκαψαν μεγάλο μέρος του Pacific Palisades, της Altadena και του Malibu. Τα έσοδα διατέθηκαν σε πρωτοβουλίες μέσω του Ιδρύματος Annenberg.