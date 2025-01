Φράνσις Πέρκινς – Η πρώτη «Κυρία Υπουργός» που πήγε κόντρα στους περιορισμούς της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ

Παραλίγο να χάσει την ορκωμοσία του προέδρου, αλλά όταν έφτασε εκεί, έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας. Ένα λασπωμένο απόγευμα του Μαρτίου του 1933, οι δημοσιογράφοι της Ουάσιγκτον συνωστίζονταν γύρω από τη Φράνσις Πέρκινς, τη νεοδιορισθείσα υπουργό Εργασίας υπό τον πρόεδρο Φραγκλίνο Ρούσβελτ.

Ήταν μια δύσκολη πρώτη μέρα, γεμάτη καθυστερήσεις με ταξί και μια βιαστική πρώτη συνάντηση με τους συναδέλφους της υπουργούς, όλοι άνδρες. Ο Τύπος την ταλαιπώρησε με ρηχές ερωτήσεις, όπως «πώς σας αποκαλούμε;».

Αναρωτήθηκαν πώς η πρώτη «κυρία υπουργός» θα μπορούσε να καθοδηγήσει ένα έθνος που πάλευε να βγει από μια πικρή οικονομική κρίση.

H «γυναίκα πίσω από το New Deal»

«Η Φράνσις Πέρκινς δεν ήταν Ουασινγκτονική», γράφει η ιστορικός Ρεμπέκα Μπρένερ Γκράχαμ στο νέο της βιβλίο, Dear Miss Perkins: A Story of Frances Perkinss Efforts to Aid Refugees from Nazi Germany.

Η ιδιότητα του αουτσάιντερ της υπουργού Εργασίας απέδωσε καρπούς. Μια κοινωνική λειτουργός που έγινε αστέρι του υπουργικού συμβουλίου, η Φράνσις Πέρκινς συχνά αναφέρεται ως η «γυναίκα πίσω από το New Deal*».

(*Ο όρος New Deal (Νέα Συμφωνία) αναφέρεται σε μια σειρά οικονομικών μέτρων που θεσπίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ 1933 και 1938, μέσω προεδρικών διαταγμάτων και νόμων ψηφισμένων, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, ως απάντηση στην Μεγάλη Ύφεση του 1929).

Η Πέρκινς σχεδίασε πολλές πολιτικές που ο Ρούζβελτ χαρακτήρισε ως μεγάλες νίκες, ενώ πέρασε όλη τη διακυβέρνησή του με το χαρακτηριστικό της τρίκορφο καπέλο και τις πέρλες της.

Βοήθησε να περάσουν από το Κογκρέσο νόμοι-ορόσημα, όπως ο νόμος περί κοινωνικής ασφάλισης του 1935, ο νόμος περί εθνικών εργασιακών σχέσεων του 1935 και ο νόμος περί δίκαιων εργασιακών προτύπων του 1938.

Καθώς όμως η ναζιστική Γερμανία καταδίωκε ανελέητα τους Εβραίους της Ευρώπης, οδηγώντας τους πρόσφυγες να αναζητήσουν καταφύγιο στην Αμερική, η δουλειά της Φράνσις Πέρκονς, η οποία την έβρισκε να επιβλέπει την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης, άλλαξε εν μία νυκτί.

«Θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να αποτελέσουν καταφύγιο για τους καταπιεσμένους ανθρώπους; Μήπως ήθελαν να είναι καταπιεσμένοι;» γράφει η Γκράχαμ για την τεράστια πρόκληση της Πέρκινς

Αντιμέτωπη με ρατσιστικές ποσοστώσεις και περιοριστικούς νόμους

Χιλιάδες επιστολές που εκλιπαρούσαν για βοήθεια κατέκλυσαν το γραφείο της. Με υπομονή, μελετούσε την κάθε μία. Αντιμέτωπη με ρατσιστικές ποσοστώσεις και περιοριστικούς νόμους, η Φράνσις Πέρκινς τόλμησε τη δημόσια καταδίκη -ακόμα και μια σταυροφορία του Κογκρέσου για την παραπομπή της- σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σώσει τους πρόσφυγες και να τους μετεγκαταστήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να αποτελέσουν καταφύγιο για τους καταπιεσμένους ανθρώπους; Μήπως ήθελαν να είναι καταπιεσμένοι;» γράφει η Γκράχαμ για την τεράστια πρόκληση της Πέρκινς. «Θα μπορούσε να ξεπεράσει τις δικές της προκαταλήψεις και να γίνει «η χρυσή πόρτα»;».

Με αφορμή την κυκλοφορία του Dear Miss Perkins στις 21 Ιανουαρίου, το Smithsonian συνομίλησε με την Ρεμπέκα Μπρένερ Γκράχα για να μάθει πώς η Πέρκινς προετοίμασε την Αμερική του New Deal για να υποδεχτεί τους πρόσφυγες.

Το αποκορύφωμα των εμπειριών της στα εργατικά κινήματα με επίκεντρο τις γυναίκες και τον κοινωνικό ακτιβισμό προετοίμασε την Πέρκινς για υπηρεσία σε πολιτειακό και εθνικό επίπεδο

-Πώς μάθατε πρώτη φορά για τη Φράνσις Πέρκινς; Πώς η εμπειρία της στην κοινωνική εργασία την προετοίμασε για το προεδρικό υπουργικό συμβούλιο;

Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην έχουν ακούσει για την πρώτη γυναίκα υπουργό στην ιστορία των ΗΠΑ. Εγώ άκουσα για πρώτη φορά για την Πέρκινς επειδή ήταν από την τάξη του Mount Holyoke College του 1902 και εγώ από την τάξη του 2015. Με τη χορηγία του Κέντρου Frances Perkins, ως ανερχόμενη τελειόφοιτη, οργάνωσα την τεράστια συλλογή φωτοτυπημένης έρευνας της δημοσιογράφου και βιογράφου Κίρστιν Ντάουνι για να τη δωρίσω στα αρχεία. Ταξινομώντας τα έγγραφα της Κίρστιν και διαβάζοντας το βιβλίο της «Η γυναίκα πίσω από το New Deal», γνώρισα τη Φράνσις Πέρκινς.

Η Πέρκινς γεννήθηκε στη Βοστώνη, μεγάλωσε στο Worcester και σπούδασε στο Mount Holyoke. Ενηλικιώθηκε μέσα από την εργασία της σε οικιστικά σπίτια και τις μεταπτυχιακές σπουδές της στα οικονομικά και την κοινωνιολογία στο Σικάγο, τη Φιλαδέλφεια και τη Νέα Υόρκη.

Ο Ρούσβελτ πρότεινε την Πέρκινς ως υπουργό Εργασίας εν μέρει επειδή είχε υπηρετήσει πιο πρόσφατα ως επίτροπος βιομηχανίας στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του ως κυβερνήτης. Το αποκορύφωμα των εμπειριών της στα εργατικά κινήματα με επίκεντρο τις γυναίκες και τον κοινωνικό ακτιβισμό προετοίμασε την Πέρκινς για υπηρεσία σε πολιτειακό και εθνικό επίπεδο.

Η καθηγήτρια ιστορίας του Mount Holyoke, Άναχ Μέι Σουλέ, πήγαινε φοιτητές σε τοπικούς μύλους για να εκθέσει φοιτητές της ανώτερης μεσαίας τάξης, όπως η Πέρκινς, στις δύσκολες συνθήκες εργασίας, αποδεικνύοντας ότι για τη φτώχεια δεν έφταιγαν οι φτωχοί

-Ποιοι μέντορες και σύμμαχοι ήταν το κλειδί για την επιτυχία της Φράνσις Πέρκινς;

Η Πέρκινς έχτισε ισχυρές σχέσεις με άλλους ανθρώπους, ιδίως με γυναίκες. Μερικές από αυτές ξεχωρίζουν. Η καθηγήτρια ιστορίας του Mount Holyoke, Άναχ Μέι Σουλέ, πήγαινε φοιτητές σε τοπικούς μύλους για να εκθέσει φοιτητές της ανώτερης μεσαίας τάξης, όπως η Πέρκινς, στις δύσκολες συνθήκες εργασίας, αποδεικνύοντας ότι για τη φτώχεια δεν έφταιγαν οι φτωχοί.

Η Σουλέ ήταν καινοτόμος καθηγήτρια και καλά δικτυωμένο μέλος των κινημάτων ακτιβισμού των αρχών του 20ού αιώνα. Η Φλόρενς Κέλι ήταν κοινωνική μεταρρυθμίστρια που έκανε εκστρατεία κατά της παιδικής εργασίας και υπέρ του κατώτατου μισθού.

Ήταν μέντορας της Πέρκινς, η οποία διαμόρφωσε τη νομοθεσία του New Deal που θέσπισε αυτά τα μέτρα.

Όταν η Σεσίλια Ραζόφσκι άκουσε για το ενδιαφέρον της Πέρκινς για την προσφυγική κρίση των Εβραίων της Γερμανίας το 1933, η Ραζόφσκι κινητοποίησε τα δίκτυα των Εβραίων ακτιβιστών για τη δημιουργία της Γερμανικής Εβραϊκής Βοήθειας για τα Παιδιά. Η οργάνωση της Ραζόφσκι συνεργάστηκε με το Γραφείο Παιδιών του Υπουργείου Εργασίας της Πέρκινς για ένα ισχυρό πρόγραμμα για παιδιά πρόσφυγες.

Η Ραζόφσκι και η ομάδα της έκαναν έρευνες στις εβραϊκές κοινότητες για τη συγκέντρωση χρημάτων και τη στέγαση των παιδιών. Η Πέρκινς παρείχε μια κυβερνητική δομή για την υποστήριξή τους.

-Τι γνωρίζουμε για την πολιτική της Πέρκινς; Και ποια ήταν η σχέση της με τον Ρούσβελτ;

Η Πέρκινς και ο Ρούσβελτ μοιράζονταν τόσο την επισκοπική πίστη όσο και την πίστη των Δημοκρατικών στο ρόλο της κυβέρνησης να βοηθά τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. «Έκανα ό,τι μπορούσα εγκαίρως για να κάνω αυτή τη σπουδαία χώρα μας λίγο πιο κοντά στην αντίληψή μας για την Πόλη του Θεού», δήλωσε στο Κογκρέσο το 1939, όταν τα μέλη επιχείρησαν να της ασκήσουν δίωξη επειδή δεν απέλασε κάποιον που δεν τους άρεσε.

Αυτές οι κοινές πολιτικές και θρησκευτικές αξίες οδηγούσαν το έργο τους, ακόμη και όταν ο Ρούσβελτ δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να προστατεύσει τις πρωτοβουλίες της Πέρκινς. Η Πέρκινς δεν κρατούσε ημερολόγιο. Ωστόσο, άφηνε περιστασιακά ένα δυσανάγνωστο «σημείωμα στον εαυτό της» στα έγγραφά της.

Για παράδειγμα, αφού παρακολούθησε τις ακροάσεις για ένα ψήφισμα που αφορούσε την παραπομπή της σε δίκη το 1939, η Πέρκινς έγραψε ένα ασύνδετο σύνολο λέξεων: «Ακεραιότητα». «Δημοκρατία». «Δίκαιη μεταχείριση». «Χωρίς καταπίεση». «Άνθρωποι με συνείδηση». Αυτές ήταν μερικές από τις αξίες της.

Η αναδιοργάνωση της γραφειοκρατίας και η δημιουργία νέων κανόνων επέτρεψε τις μετέπειτα προσπάθειες της Πέρκινς για λογαριασμό των προσφύγων μέσω εταιρικών δηλώσεων, παρατάσεων της βίζας και άλλων

-Το βιβλίο Dear Miss Perkins παρακολουθεί πώς διασταυρώθηκε το μεταναστευτικό δίκαιο με την πολιτική για τους πρόσφυγες. Πώς η Πέρκινς επέφερε αλλαγές;

Η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν όρισε τον όρο «πρόσφυγας» μέχρι το 1980. Και η υφιστάμενη αμερικανική μεταναστευτική νομοθεσία κατά την περίοδο αυτή επικεντρώθηκε στον περιορισμό της μετανάστευσης. Ένα από τα πρώτα καθήκοντα της Φράνσις Πέρκινς ως υπουργού Εργασίας ήταν η μεταρρύθμιση των μεταναστευτικών πρακτικών εντός του υπουργείου της.

Ζήτησε από τον Ρούσβελτ να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα για τον συνδυασμό του Γραφείου Μετανάστευσης με το Γραφείο Πολιτογράφησης για τη δημιουργία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης το 1933, και εκείνος συμφώνησε.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον επίτροπο μετανάστευσης και μια επιτροπή του Έλις Άιλαντ για να εξανθρωπίσει την εμπειρία της εισόδου στη χώρα. Η αναδιοργάνωση της γραφειοκρατίας και η δημιουργία νέων κανόνων επέτρεψε τις μετέπειτα προσπάθειες της Πέρκινς για λογαριασμό των προσφύγων μέσω εταιρικών δηλώσεων, παρατάσεων της βίζας και άλλων. Με τη σειρά της, η δράση της Πέρκινς βοήθησε να εξασφαλισθεί καταφύγιο για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κάτω από περιοριστικούς νόμους.

Η Πέρκινς λάμβανε επιστολές εκ μέρους των προσφύγων από κοινούς γνωστούς που συναντούσε σε όλα τα στάδια της ζωής και της καριέρας της – «Αγαπητή κυρία Πέρκινς»

-Πείτε μας για την ανάγνωση των χιλιάδων επιστολών που έστειλαν οι Εβραίοι πρόσφυγες, ζητώντας ομοσπονδιακή βοήθεια.

Η Πέρκινς λάμβανε επιστολές εκ μέρους των προσφύγων από κοινούς γνωστούς που συναντούσε σε όλα τα στάδια της ζωής και της καριέρας της. Για παράδειγμα, η δημοσιογράφος Ντόροθι Τόμσον της έγραψε για λογαριασμό ενός πρόσφυγα που γνώριζε στο Λος Άντζελες. Ένας φιλάνθρωπος στο Hull House, όπου η Πέρκινς είχε εργαστεί εθελοντικά ως νεαρή ενήλικη, έγραψε για να υποστηρίξει τη μετανάστευση ενός πρόσφυγα. Ο οδοντίατρος της Πέρκινς, Εζέν Βάισμαν, της έγραψε για να βοηθήσει τον ξάδελφό του, Εντρέ Βαράντι, ο οποίος ήταν παγιδευμένος σε ναζιστικό έδαφος με την εβραϊκή οικογένειά του.

Στην περίπτωση του Βαράντι, η Πέρκινς δεν ήταν σε θέση να παρέμβει επειδή ο Βαράντι είχε γεννηθεί στην Ουγγαρία και η μετανάστευση της οικογένειάς του εξαρτιόταν από τον τόπο γέννησής του σύμφωνα με τον νόμο περί εθνικής καταγωγής του 1924. Υπήρχε μια δεκαετής λίστα αναμονής για τους Ούγγρους μετανάστες, την οποία μόνο το Κογκρέσο μπορούσε να αλλάξει.

Ως επιχειρηματίας, επίσης, ο Βαράντι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για θεώρηση χωρίς ποσόστωση. Ένας βιβλιοθηκάριος στο Μουσείο Μνήμης Ολοκαυτώματος των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποίησε βάσεις δεδομένων για να μου πει ότι ο Βαράντι και η οικογένειά του επέζησαν μεταναστεύοντας στη Νέα Ζηλανδία. Οι επιστολές «Αγαπητή δεσποινίς Πέρκινς» στα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας στα Εθνικά Αρχεία στο College Park, από τις οποίες άντλησα μεμονωμένες ιστορίες προσφύγων, καταδεικνύουν συλλογικά ένα αποσπασματικό σύστημα που βασιζόταν στην ανθρωπιά και τη συμπόνια του υπεύθυνου.

-Ποιο ήταν το Σχέδιο της Αλάσκας (Alaska Plan) και πώς άλλαξε τον τρόπο σκέψης της κυβέρνησης για την προσφυγική πολιτική;

Το 1940, οι νομοθέτες στο Κογκρέσο και στο Υπουργείο Εσωτερικών εξέτασαν το ενδεχόμενο να ανοίξουν τη μετανάστευση στην Αλάσκα. Η ιδέα ήταν οι Εβραίοι πρόσφυγες από την Ευρώπη να εγκατασταθούν και να αναπτύξουν οικονομικά την αραιοκατοικημένη, αποικιοκρατούμενη περιοχή. Η Πέρκινς αλληλογραφούσε με άτομα στην Αλάσκα για το θέμα αυτό ήδη από το 1935 και ήταν τουλάχιστον ένα από τα άτομα που πρότειναν την ιδέα στον υπουργό Εσωτερικών Χάρολντ Ίκες.

Η ιστορία της Αλάσκας αντιπροσωπεύει τον ακούραστο καταιγισμό ιδεών της Πέρκινς για τρόπους βοήθειας και επίσης, ίσως, το «τυφλό σημείο» της σε μια πιο σκοτεινή ιστορία της αμερικανικής αποικιοκρατίας. Ούτε οι ιθαγενείς της Αλάσκας ούτε οι Εβραίοι πρόσφυγες είχαν πραγματικό λόγο στις συζητήσεις.

-Η Φράνσις Πέρκινς ήταν επίσης βιογράφος του αφεντικού της, του 32ου προέδρου. Πώς χειρίστηκε το έργο του;

Η Πέρκινς δεν αναζήτησε την ευκαιρία να δημοσιεύσει μια βιογραφία του Ρούσβελτ. Ένας λογοτεχνικός ατζέντης, ο οποίος την κυνήγησε σε ένα ταξίδι της στο Λονδίνο, της πρότεινε την ιδέα. «Μην είσαι τόσο ανόητη», την νουθέτησε η κόρη της Πέρκινς, η Σουζάνα. Η προκαταβολή για τη βιογραφία ήταν μεγαλύτερη από τον κρατικό μισθό της Πέρκινς και χρειαζόταν τα χρήματα για να συντηρήσει την οικογένειά της.

Στο The Roosevelt I Knew, η Πέρκινς συχνά αποσιωπά τον εαυτό της, αποδίδοντας επανειλημμένα στον πρόεδρο ό,τι τον συμβούλευε να κάνει. Το The Roosevelt I Knew δημοσιεύτηκε το 1946 και είναι εμβληματικό της ισχυρής γνώμης της Πέρκινς για το τι έπρεπε να κάνει, χωρίς να ζητά δημόσια εύσημα.

-Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να γνωρίζουν και να σκέφτονται περισσότερο οι αναγνώστες του Dear Miss Perkins;

Πρόκειται για μια ιστορία συλλογικής και ατομικής δράσης. Ατομικά, η Πέρκινς προσπάθησε να κάνει όσα περισσότερα μπορούσε για να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Συλλογικά, οι αμερικανικοί θεσμοί και το κοινό συνθέτουν τις πιθανότητες που ήταν εναντίον της. Η Πέρκινς πίστευε στη δημιουργία συλλογικών δομών και θεσμών για να βοηθήσει τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, μέσω του New Deal, και πάλι μέσω των προσπαθειών της να βοηθήσει τους πρόσφυγες από την ανυπολόγιστη και ασύλληπτη τραγωδία της ναζιστικής Γερμανίας.

*Με στοιχεία από smithsonianmag.com \ Αρχική Φωτό: Φράνσις Πέρκινς / WikimediaCommons