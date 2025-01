Ένα αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη. Αστυνομικοί συνέλαβαν 11χρονη επειδή… την πέρασαν για κλέφτη.

Η μαθήτρια επέστρεφε με τα πόδια σπίτι της από το σχολείο της, όταν οι ένστολοι τη σταμάτησαν και της πέρασαν χειροπέδες, κατηγορώντας την πως νωρίτερα είχε κλέψει αυτοκίνητο.

Όπως την είπαν, ο ύποπτος φορούσε το ίδιο ροζ χρώματος μπουφάν, τα ίδια παντελόνια και τα ίδια λευκά παπούτσια. Αν και η παρέα της έλεγε πως είναι αθώα και πως έχουν πιάσει λάθος άτομο, εκείνοι επέμεναν.

«Κορίτσι μου θα μου πεις την αλήθεια, έτσι;», είπε ο ένας από τους αστυνομικούς με τον συνάδελφό του να συμπληρώνει: «Είναι αυτό που είναι. Αν είσαι ειλικρινής, όλα θα είναι πιο εύκολα».

NEW: 11-year-old New York girl was handcuffed by deputies after they mistakenly identified her as a car thief

The 11-year-old girl was walking home from Brighton Academy Middle School in Syracuse when deputies stopped her

«She was wearing the same pink puffer jacket, camo… pic.twitter.com/TlIvcO2u8s

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) January 16, 2025