Σοκ έχει προκαλέσει στην Καλιφόρνια, ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί πυροβόλησαν θανάσιμα ένα άοπλο 15χρονο κορίτσι που είχε δηλωθεί ως αγνοούμεν, την ώρα που έτρεχε προς το μέρος τους για να ζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το βίντεο που κάνει από την Τρίτη τον γύρο του διαδικτύου αποκαλύπτει όσα εκτυλίχθηκαν στον Αυτοκινητόδρομο 15 στην Χεσπέρια στις 27 Σεπτεμβρίου του 2022 και είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί τόσο άδικα η Σαβάνα Γκρατζιάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας, η έφηβη είχε κηρυχθεί αγνοούμενη μετά τον φόνο της μητέρας της, Τρέισι Μαρτίνεζ, από τον πατέρα της, Άντονι Τζον Γκρατζιάνο, στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022.

Μία μέρα αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του Άντονι, που πιστεύεται ότι απήγαγε την κόρη του αφού σκότωσε τη μητέρα της, και το ακολούθησαν για περίπου 110 χλμ. Στο όχημα επέβαινε και το κορίτσι στη θέση του συνοδηγού.

Το φορτηγό του Γκρατσιάνο ακολουθήθηκε για περίπου 70 μίλια μέχρι που ο Γκρατσιάνο προσπάθησε να το ανεβάσει σε ένα ανάχωμα. Όταν ο Γκρατσιάνο αντιλήφθηκε πως δεν μπορούσε να ξεφύγει, άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών με ένα ημιαυτόματο όπλο και ακινητοποίησε το όχημα.

Κατόπιν τούτου, το κορίτσι βγήκε από την πόρτα του συνοδηγού, όπου ένας από τους αστυνομικούς βλέποντας την, την φωνάζει να έρθει προς το μέρος του λέγοντας «Επιβάτης, βγες έξω! Ελάτε εδώ! Έλα σε μένα! Έλα, έλα, έλα… περπάτα, περπάτα, περπάτα.»

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και ενώ η έφηβη τρέχει προς ένα περιπολικό για να σωθεί, άλλοι αστυνομικοί της ρίχνουν και πέφτει αιμόφυρτη στο έδαφος, ενώ ο συνάδελφός τους, τους φωνάζει να σταματήσουν να πυροβολούν γιατί ο ύποπτος είναι στο αμάξι. «Σταματήστε να την πυροβολείτε! Είναι στο αυτοκίνητο! Σταματήστε! Είναι εντάξει! Είναι στο αυτοκίνητο! … Σταματήστε!» ακούγεται να φωνάζει ο αστυνομικός.

Σημειώνεται πως μετά τους πυροβολισμούς, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της, ενώ από την άλλη ο πατέρα της πέθανε επί τόπου από τα συνεχή πυρά των αστυνομικών.

Οι ερευνητές πίστευαν προηγουμένως ότι η έφηβη βρισκόταν κάπου αλλού την ώρα της δολοφονίας της μητέρας της και αργότερα απήχθη από τον πατέρα της. Ο Γκρατσιάνο πυροβόλησε την Μαρτίνεζ πολλές φορές, σκοτώνοντάς την. Πριν από το θάνατό της, η Martinez ήταν σε θέση να τον αναγνωρίσει ως τον δράστη της επίθεσης.

Την ώρα της δοκιμασίας, ο σερίφης της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο Σάνον Ντίκους δήλωσε ότι φαινόταν ότι η έφηβη φορούσε «τακτικό εξοπλισμό» όταν βγήκε από το όχημα. Ωστόσο, τα εναέρια πλάνα δεν επιβεβαιώνουν αυτό.

