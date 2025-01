Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ μήνυσε την Τρίτη τον Έλον Μασκ επειδή δεν γνωστοποίησε σωστά την ιδιοκτησία του στο X, γνωστό τότε ως Twitter, γεγονός που του επέτρεψε να αγοράζει μετοχές της πλατφόρμας σε «τεχνητά χαμηλές τιμές».

Πριν κλείσει τη συμφωνία του ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων (σ.σ. στο άρθρο αναφέρεται λανθασμένα ως «εκατομμυρίων») για την αγορά του Twitter τον Οκτώβριο του 2022, ο Μασκ άρχισε να αποκτά έναν «σημαντικό αριθμό» μετοχών του Twitter.

Μέχρι τον Μάρτιο του 2022, κατείχε πάνω από το 5% των κοινών μετοχών της εταιρείας και ήταν υποχρεωμένος να το γνωστοποιήσει στην SEC εντός 10 ημερολογιακών ημερών.

Η κατάθεση ισχυριζόταν ότι ο Έλον Μασκ δεν γνωστοποίησε τις πληροφορίες αυτές. Ο Μασκ και ο διαχειριστής περιουσίας του δεν γνωστοποίησαν τις αγορές επειδή θα εκτοξεύονταν η τιμή της μετοχής του Twitter, υποστηρίζει η αγωγή.

Διατηρώντας αυτές τις αγορές σε χαμηλές τιμές, ο Μασκ «υποπλήρωσε τους επενδυτές του Twitter κατά περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια για τις αγορές κοινών μετοχών του Twitter κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον.

Παρόλο που ο Μασκ έπρεπε να γνωστοποιήσει την ιδιοκτησία του 5% μέχρι τις 24 Μαρτίου 2022, αγόρασε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια μετοχές την επόμενη ημέρα, αυξάνοντας το μερίδιό του στην εταιρεία στο 7%, σύμφωνα με την αγωγή. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την εξαγορά του Twitter σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Ο Έλον Μασκ εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο του Twitter και γνωστοποίησε επίσημα τη συμμετοχή του στην εταιρεία στις αρχές Απριλίου του 2022, σύμφωνα με την αγωγή. Μέχρι τη στιγμή που αποκάλυψε το μερίδιό του, κατείχε περισσότερο από το 9% της εταιρείας και «η τιμή της μετοχής του Twitter αυξήθηκε περισσότερο από 27%», αναφέρει η αγωγή.

Oh Gary, how could you do this to me? 🥹 pic.twitter.com/OoooQI77ZS

— Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2024