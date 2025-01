Το σκάνδαλο με τις ασιατικές συμμορίες της Βρετανίας αποκαλύπτει τη σοκαριστική έκταση περιστατικών ανδρών που κακοποίησαν σεξουαλικά νεαρά -κυρίως ανήλικα – κορίτσια σε 21 πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας και τον συγκλονιστικό αριθμό που είναι τώρα ελεύθεροι και επιστρέφουν στους δρόμους.

Η πλήρης έκταση του σκανδάλου των παιδόφιλων ασιατικών συμμοριών grooming του Ηνωμένου Βασιλείου αποκαλύπτεται σε έρευνα της MailOnline. Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια μετά από την κόντρα του Έλον Μασκ με τον Κιρ Στάρμερ και την απόφαση εμπλοκής του πρώτου με την πολιτική ζωή της Ευρώπης. O Μασκ υποστηρίζει τον νεοφασίστα Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος χρηματοδοτείται από πολλά λόμπι των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες συμμορίες ανδρών κυνηγούσαν ατιμώρητα, παιδιά από ευάλωτες οικογένειες και έφηβες σε όλη τη χώρα, ενώ οι κυβερνώντες αγωνίζονταν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Καθώς η έρευνα είναι εκτεταμένη και αφορά εκατοντάδες δράστες σε 33 συμμορίες, θα αναφερθούν μόνο τα πιο κραυγαλέα περιστατικά αποφυλακίσεων ή λανθασμένου χειρισμού των αρχών.

Σε έναν ψηφιακός χάρτη αποκαλύπτονται 41 πόλεις της Αγγλίας όπου παιδιά και νεαρές γυναίκες έγιναν στόχος των διεστραμμένων συμμοριών, περίπου 76 συμμορίες συνολικά, που περιλαμβάνουν όλες τις γωνιές της χώρας, από το Πλίμουθ στα νοτιοδυτικά και το Ράμσγκεϊτ στα νοτιοανατολικά, μέχρι το Μπάροου στα βορειοδυτικά και το Νιούκαστλ στα βορειοανατολικά.

Britain’s Asian grooming gangs scandal laid bare: Interactive map reveals shocking extent of predatory men who sexually abused young girls across FORTY ONE UK towns… and the staggering number now free and back on the streets https://t.co/XQw599TNuz pic.twitter.com/sELsex95F2

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 11, 2025