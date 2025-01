Ο Κιρ Στάρμερ υπερασπίστηκε, σήμερα, Δευτέρα, το έργο του ως επικεφαλής εισαγγελέας της Βρετανίας, απαντώντας στις επικρίσεις του Έλον Μασκ, χωρίς εντούτοις να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτόν.

Ο Μασκ, στενός σύμμαχος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πέρασε μέρες αναρτώντας μηνύματα στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, κατηγορώντας τον Στάρμερ για την αποτυχία, όπως είπε, να διώξει συμμορίες ανδρών, κυρίως νοτιοασιατικής καταγωγής, που βίαζαν νεαρά κορίτσια όταν ήταν διευθυντής της εισαγγελίας (DPP) μεταξύ 2008 και 2013, πολύ πριν γίνει πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ αρνήθηκε να ασχοληθεί με ορισμένα άλλα μηνύματα του Μασκ στο X -συμπεριλαμβανομένης μιας δημοσκόπησης που ρωτούσε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απελευθερώσουν το Ηνωμένο Βασίλειο από την «τυραννική κυβέρνησή» του- αλλά υπερασπίστηκε σθεναρά το έργο του ως DPP, λέγοντας ότι είχε ξεπεράσει την αντίσταση στην αντιμετώπιση των κατηγοριών με το εκ νέου άνοιγμα των υποθέσεων, όπως υποστηρίζει το Reuters.

«Όταν ήμουν επικεφαλής εισαγγελέας για πέντε χρόνια, το αντιμετώπισα κατά μέτωπο … και γι’ αυτό άνοιξα εκ νέου υποθέσεις που είχαν κλείσει και υποτίθεται ότι είχαν τελειώσει. Προχώρησα στην πρώτη σημαντική δίωξη μιας ασιατικής συμμορίας … Άλλαξα ολόκληρη την προσέγγιση της δίωξης», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, εμφανώς θυμωμένος.

The mass rapes in Britain are still happening https://t.co/krsbVIdB0I

«Αυτοί που διαδίδουν ψέματα και παραπληροφόρηση όσο το δυνατόν πιο μακριά και όσο το δυνατόν ευρύτερα δεν ενδιαφέρονται για τα θύματα, ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους».

Ο Στάρμερ απέφυγε να σχολιάσει τα ολοένα και πιο επικριτικά σχόλια του Μασκ για τη θητεία του.

Μια έρευνα του 2014 διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 1.400 παιδιά είχαν υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση στο Ρόδεραμ, στη βόρεια Αγγλία, μεταξύ 1997 και 2013.

Λέγοντας ότι έκανε μια πιο γενική αναφορά αντί να απευθυνθεί άμεσα στα σχόλια του Μασκ, υπερασπίστηκε επίσης τον υπουργό του για τη διασφάλιση της ασφάλειας Τζες Φίλιπς, τον οποίο ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος χαρακτήρισε σε άλλο μήνυμα ως «απολογητή της γενοκτονίας των βιασμών».

«Αυτοί που επιτίθενται στην Τζες Φίλιπς, τον οποία με υπερηφάνεια αποκαλώ συνάδελφο και φίλο, δεν προστατεύουν τα θύματα», είπε.

«Είμαι έτοιμος να το αποκαλέσω την κατάσταση ως αυτό που είναι … Όταν το δηλητήριο της ακροδεξιάς οδηγεί σε σοβαρές απειλές … κατά τη γνώμη μου, έχει ξεπεραστεί ένα όριο».

Ωστόσο, τα σχόλια του Μασκ για τις συμμορίες και οι εκκλήσεις των Συντηρητικών της αντιπολίτευσης να ξεκινήσει έρευνα για τις υποθέσεις αυτές επισκίασαν για άλλη μια φορά τις προσπάθειες του πρωθυπουργού να ανακτήσει την εύνοια και να καθορίσει τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του.

Starmer is complicit in the crimes https://t.co/gyKqCNLZK0

Απάντηση στα σημερινά σχόλια του Στάρμερ έδωσε ο Μασκ με δημοσιεύσεις του στην πλατφόρμα Χ, λέγοντας χαρακτηριστικά στη μία ότι: «Ο Στάρμερ ήταν βαθιά συνένοχος στους μαζικούς βιασμούς με αντάλλαγμα ψήφους. Αυτό θα έδειχνε η έρευνα».

That’s what the inquiry would show. https://t.co/IVML26ygAg

Starmer was deeply complicit in the mass rapes in exchange for votes.

Στη συνέχεια με ακόμα μία ανάρτηση ανέφερε ότι: «Τι παράλογο πράγμα να πει κανείς! Ο πραγματικός λόγος είναι ότι θα φαινόταν πώς ο Στάρμερ αγνόησε επανειλημμένα τις εκκλήσεις τεράστιου αριθμού μικρών κοριτσιών και των γονέων τους, προκειμένου να εξασφαλίσει πολιτική υποστήριξη. Ο Στάρμερ είναι εντελώς κατάπτυστος».

What an insane thing to say!

The real reason is that it would show how Starmer repeatedly ignored the pleas of vast numbers of little girls and their parents, in order to secure political support.

Starmer is utterly despicable. https://t.co/AsvDQ4q5af

— Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025