Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς εξέφρασε την αντίθεσή του στην απαίτηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες των μελών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ τους, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα σήμαινε «πολλά χρήματα» για τον γερμανικό προϋπολογισμό.

«Θεωρώ προτιμότερο να επικεντρωθούμε στα όσα έχει συμφωνήσει το ΝΑΤΟ εδώ και καιρό», είπε ο Σολτς στη διαδικτυακή έκδοση του Focus. Σήμερα, οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ οφείλουν να επενδύουν το 2% του ΑΕΠ τους στις στρατιωτικές δαπάνες.

German Chancellor Olaf Scholz rejects US President-elect Donald Trump’s proposal for NATO members to spend 5% of GDP on defense, calling it “a lot of money.”

Scholz noted that NATO’s current guideline is 2%, and for Germany, meeting Trump’s demand would require an extra €150… pic.twitter.com/xMjA3lGtLk

