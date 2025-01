Μεγάλη πυρκαγιά σε αγορά τροφίμων στη βόρεια Κίνα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και 15 τραυματίες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά στο Liguang Market στην πόλη Zhangjiakou ξέσπασε το πρωί (τοπική ώρα) του Σαββάτου (4/1).

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να τη σβήσουν σχεδόν δύο ώρες μετά.

Για την ώρα παραμένει άγνωστο τι οδήγησε στην εκδήλωση της φωτιάς.

Το Liguang Market είναι μια μεγάλη παλιά αγορά κυρίως τροφίμων που συγκεντρώνει καθημερινά πλήθος καταναλωτών το οποίο αναζητά χαμηλές τιμές.

Η φωτιά μπορεί να προκλήθηκε από φιάλες αερίου, κάρβουνα που χρησιμοποιούνται για το ψήσιμο κρέατος και πεταμένα τσιγάρα.

Δείτε το βίντεο:

WATCH (UPDATE): Multiple people dead and injured after fire in vegetable market in Chinahttps://t.co/K4YkYtmnpf pic.twitter.com/gu0l8jQVbp

— Video Forensics (@Video_Forensics) January 4, 2025