Λίαμ Πέιν: Τι αποκαλύπτει η επιστολή της ψυχιάτρου του λίγους μήνες πριν τον θάνατό του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ημέρες στην υπόθεση του θανάτου του Λίαμ Πέιν. Το πρώην μέλος των One Direction έχασε τη ζωή του στις 16 Οκτωβρίου μετά από πτώση από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στο ξενοδοχείο που διέμενε στο Μπουένος Άιρες.

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι πέντε άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με κατηγορίες για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, ενώ εδώ και λίγες ώρες έχει δει το φως της δημοσιότητας μια επιστολή της ψυχιάτρου του μουσικού, που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Αργεντινής.

Σύμφωνα με όσα γράφονται σε αυτά, φαίνεται ότι η ψυχική υγεία του 31χρονου pop star είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα η γιατρός του να τον παραπέμψει σε άλλους συναδέλφους της που ειδικεύονται σε πιο σοβαρά περιστατικά.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στην επιστολή «μετά από προσεκτική εξέταση θα πρέπει να αρχίσει πιο τακτικές θεραπευτικές συνεδρίες με γιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης και να λάβει φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να επεξεργαστεί την κατάθλιψη και το τραύμα του».

Μάλιστα, υπήρχε και μια λίστα με γιατρούς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπου μπορούσε να απευθυνθεί ο Λίαμ Πέιν.

Five charged over Liam Payne’s hotel plunge death: One Direction star’s friend Rogelio Nores is among three accused of ‘manslaughter’ while ‘staff who sold him drugs’ are ordered into custody https://t.co/z0yvp1XVfo pic.twitter.com/SUxoVTuw2S

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 30, 2024