Στόχος επίθεσης έγινε ξανά το Κίεβο, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νωρίς σήμερα το πρωί επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να υποστούν ζημιές κτίρια σε δύο συνοικίες, δήλωσαν δημοτικοί αξιωματούχοι.

Εκρήξεις ακούστηκαν στον πρωινό ουρανό λίγο αφού η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε ότι μη επανδρωμένα ενάερια οχήματα πλησιάζουν στην πόλη.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα αποκρούει εχθρική επίθεση και ότι δύο όροφοι κτιρίου κατοικιών καταστράφηκαν εν μέρει από πλήγμα.

Συντρίμμια προκάλεσαν επίσης ζημιές σε κτίριο στο οποίο δεν υπήρχαν κατοικίες σε άλλη συνοικία, πρόσθεσε.

⚡ Explosions heard in Kyiv amid air raid alert.

Explosions were heard in Kyiv overnight on Jan. 1 amid Russia’s drone attack.

Air defense is active in the capital, according to Kyiv Mayor Vitali Klitschko. Drone debris fell in the city’s Pecherskyi district.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) January 1, 2025