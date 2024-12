Η έρευνα για τα αίτια της συντριβής αεροπλάνου της εταιρείας Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι λάθος να γίνονται εικασίες προτού καταλήξει στο πόρισμά της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αεροπλάνο Embraer EMBR3.SA συνετρίβη χθες, Τετάρτη, κοντά στην πόλη Άχταου στο Καζακστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε 38 ανθρώπους, ύστερα από την εκτροπή του από την κανονική του πορεία πάνω από περιοχή της Ρωσίας την οποία πρόσφατα υπερασπίστηκε η Μόσχα από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones).

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου:

WARNING: GRAPHIC CONTENT

A passenger plane flew hundreds of miles off course before crashing near Aktau, Kazakhstan, on the opposite Caspian shore. Officials didn’t explain why it crossed the sea, but the crash followed drone strikes in southern Russia https://t.co/WCifIz7z6N pic.twitter.com/jX6JtCbGSe

— Reuters (@Reuters) December 25, 2024