Βίντεο ντοκουμέντο από τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του αεροσκάφους των Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν το πρωί της Τετάρτης είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνονται οι επιβάτες, μέσα από την καμπίνα του αεροπλάνου, λίγο πριν από τη συντριβή με τις μάσκες οξυγόνου να έχουν πέσει πάνω από τα καθίσματα.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται οι επιβάτες που επέζησαν της συντριβής να προσπαθούν να βγουν από την κατεστραμμένη άτρακτο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο αεροπλάνο επέβαιναν 67 άτομα (62 επιβάτες και 5 άτομα πλήρωμα), ενώ από τη συντριβή στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν επέζησαν συνολικά 32 επιβάτες. Ωστόσο, ορισμένοι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.

Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY

