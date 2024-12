Επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στην πόλη Άχταου του Καζακστάν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της ασιατικής χώρας επιβεβαίωσε ότι αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση Μπακού – Γκρόζνι συνετρίβη κοντά στην Άχταου, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων.

Οι αρχές του Καζακστάν δήλωσαν ότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι υπάρχουν επιζώντες.

Το αεροπλάνο ανήκει στην αεροπορική εταιρεία Azerbaijan Airlines, σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, τις οποίες επικαλέστηκε το πρακτορείο IFAX.

BREAKING: Passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan pic.twitter.com/M2DtYe6nZU

To αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση J28243 και κατευθυνόταν από το Μπακού προς το Γκρόζνι. Το αεροπλάνο ήταν αρχικά προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο Γκρόζνι, αλλά ανακατευθύνθηκε στη Μαχατσκάλα και στη συνέχεια στην Αχτάου, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του αεροδρομίου του Γκρόζνι.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, 67 άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος, μαζί με πέντε μέλη πληρώματος.

Η στιγμή της συντριβής:

Σύμφωνα με το TASS που επικαλείται τις καζάκικες αρχές, 52 διασώστες και 11 οχήματα έχουν φτάσει στο σημείο του δυστυχήματος. Οι πυροσβέστες επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά που έχει ξεσπάσει.

Δείτε σχετικά βίντεο:

#Aktau #Kazakhstan plane crashed while flying from #Baku to #Grozny – local media pic.twitter.com/tsMhGjDxbM

— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) December 25, 2024